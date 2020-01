Sport

Roger Federers Villa in Rapperswil-Jona: Das steht auf dem Grundstück



Bild: KEYSTONE

60 Architekten und ein paar Bagger für Federers 70-Millionen-Villa am Zürichsee

Roger Federer befindet sich momentan mitten in den Vorbereitungen für das Australien Open, das am 20. Januar in Melbourne anfängt. In Vorbereitung ist indes auch Federers neue Villa am Zürichsee.

Wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet, verhindern seit Weihnachten Sichtschutzwände, dass Aussenstehende die fortschreitenden Bauarbeiten auf dem 18'000 Quadratmeter grossen Areal beobachten können.

Auf dem camouflierten Grundstück in der Kempratener Bucht in Rapperswil, das einen Wert von 40 bis 50 Millionen Franken hat, wird fleissig gebaggert und gepfählt. Momentan legen Installationsarbeiten das Fundament für den Federer-Bau. Im November wurden bereits Kanalisationsarbeiten vorgenommen und eine Meteorwasserleitung fertiggestellt.

Wie Thomas Furrer, Bauchef von Rapperswil-Jona, gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» bestätigt, sind diverse ein- bis zweistöckige Flachdachbauten in Planung. Die Bausumme beläuft sich laut dem Baugesuch auf 20 Millionen Franken.

Weiter muss noch eine Altlastensanierung durchgeführt werden. Wie am Montag bekannt wurde, ist der Boden durch Bauabfälle belastet und muss dekontaminiert werden. Ein Baugesuch dafür ist bei der Bauverwaltung Rapperswil-Jona eingereicht worden.

60 Angestellte für Federers Traum-Villa

Geplant wurde das neue Anwesen von «Saota Architecture», einem renommierten Architekturbüro aus Kapstadt, das für extravagante Bauten auf der ganzen Welt bekannt ist. 60 Angestellte sollen in den Bau der Luxusimmobilie involviert sein.

Das Bauvorhaben der Federers wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein. Ob sie bereits dann aus ihrem Doppel-Chalet in Valbella aus- und an der Zürcherstrasse einziehen, ist nicht bekannt. (dfr)

