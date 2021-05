Nach Presse-Boykott: Naomi Osaka gibt am French Open Forfait

USA schlagen Deutschland und schaffen Viertelfinal-Quali – Tschechien hofft weiter

Nach Titelverteidiger Finnland erreichen auch die USA an der Eishockey-WM in Riga die Viertelfinals. Die Amerikaner bezwingen Deutschland 2:0 und feiern den fünften Sieg in Serie.

In der Schweizer Gruppe hat noch kein Team das Viertelfinal-Ticket auf sicher. Tschechien wendete das vorzeitige Ausscheiden mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Dänemark ab. Nachdem der Favorit in der 4. Minute durch den sechsten Treffer von Nicklas Jensen an diesem Turnier in Rückstand geraten war, gelang ihm trotz klarer Überlegenheit (total 38:13 Torschüsse) nur noch der Ausgleich. Dafür verantwortlich zeichnete der ehemalige Ambri-Stürmer Dominik Kubalik (46.).

Im Penaltyschiessen …