Jannik Sinner kämpfte in der Hitze von Paris mit gesundheitlichen Problemen Bild: keystone

Schock am French Open: Sinner fällt in der Pariser Hitze auseinander und scheitert

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Sinner unterliegt Aussenseiter

Jannik Sinner scheidet bereits in der zweiten Runde des French Open aus. Der Weltranglistenerste unterliegt dem Argentinier Juan Cerundolo in fünf Sätzen. Dem Italiener schien in Roland Garros vor allem die Hitze zu schaffen zu machen.

Trotz zwei gewonnen Sätzen und einer 5:1-Führung im dritten Satz scheiterte der Vorjahresfinalist an Cerundolo. Bei knapp 40 Grad musste Sinner im dritten Satz ein Medical Timeout nehmen und vom Platz. Im vierten und fünften Satz konnte Sinner jeweils nur noch ein Game für sich entscheiden. (abu/sda)

Update folgt.