The Courier-Mail liess schon gestern ihrer ganzen Kreativität freien Lauf.

Livebilder von Novak Djokovic, der versucht, in Australien einzureisen.

Das wäre mal eine lustige Idee für einen Film: Ein Mann steckt am Flughafen fest.

Djokovic beim Warten am Flughafen, bis sein Visum endlich akzeptiert wird.

«Wer auch immer Djokovic aus dem Australian Open wirft, wird in Australien nie mehr für ein Bier bezahlen müssen.»

Skandal am US Open: Novak Djokovic trifft Linienrichterin und wird disqualifizert

Skandal am US Open: Novak Djokovic trifft Linienrichterin und wird disqualifizert

Doch die Einreise gestaltet sich für den «Djoker» komplizierter als angenommen. Die Behörden des Bundesstaats Victoria haben das Visum-Gesuch des Serben kurz vor dessen Ankunft in Australien nämlich abgelehnt – Djokovic sitzt deshalb bei der Grenzkontrolle fest.

Die ungeimpfte Weltnummer 1 Novak Djokovic will dank einer Sondergenehmigung am Australian Open teilnehmen.

Die besten Tweets zum Djokovic-Fiasko am Flughafen von Melbourne

«Sockibomb» kann so gut Frisbee werfen, dass ihn das zum Multimillionär macht

«…also ging ich in die Kabine und schlug mit dem Stock auf den Tisch»

Männer-Slalom in Zagreb auf Donnerstag geschoben +++ Lugano sagt Trainingslager ab

2021 hat Djokovic in Australien gewonnen – dieses Jahr könnte schon am Flughafen Endstation sein.

2021 hat Djokovic in Australien gewonnen – dieses Jahr könnte schon am Flughafen Endstation sein. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ungeimpfter Covid-Patient erzählt von der IPS in Baden aus: «Das war ein Schock»

«Schere zwischen Zahl der Angesteckten und Hospitalisierten so stark auseinander wie nie»

Djokovic steckt am Flughafen fest – die Reaktion von Federer und Nadal ist köstlich 😂

BAG: 31'109 neue Fälle ++ Aargau stoppt rep. Tests an Schulen ++ FFP2 massiv wirksamer

IOC bestätigt: Die Spiele in Peking werden wie geplant über die Bühne gehen

Die Olympischen Winterspiele in Peking gehen wie vorgesehen vom 4. bis 20. Februar 2022 über die Bühne. Dies bekräftigte das IOC am Mittwoch in einer Videokonferenz gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees, wie Swiss Olympic mitteilte.