GC-Angreifer Tomas Veron Lupi im Test gegen West Ham. Bild: www.imago-images.de

Warum GC Saisonkarten in Couverts ohne Logo verschicken muss

Als Fussball-Rekordmeister könnte der Grasshopper Club Zürich stolz auf seine Geschichte und sein Vereinswappen sein. Doch Briefpost wird neuerdings in neutralen Couverts versendet – aus Sicherheitsgründen.

Mehr «Sport»

Dem einen oder anderen Anhänger des Grasshopper Club Zürich ist es womöglich aufgefallen. Die Saisonkarte flatterte in einem neutralen Couvert in den Briefkasten.

GC greift zu dieser Massnahme, um seine Fans zu schützen. «In der Vergangenheit wurden Umschläge mit einem GC-Logo immer wieder zerstört oder bei dem Empfänger nicht zugestellt», erklären die Hoppers auf der Website ihres Frauenteams. «Daher versenden wir die Karten in neutralem Layout.» Auf Anfrage von watson wollte sich GC zur Angelegenheit nicht weiter äussern.

Man liegt mit dem Verdacht wohl nicht weit daneben, dass es Anhänger aus dem Umfeld des Stadtrivalen FC Zürich waren, welche Briefe abgefangen haben. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu unschönen Aktionen zwischen den beiden Fanlagern.

So wurde beispielsweise vor zwei Jahren am «Züri Fäscht» der Stand der Grasshoppers von Anhängern des FCZ angegriffen. Im letzten Herbst überfielen 40 bis 60 FCZ-Anhänger etwa zehn GC-Fans in Rickenbach bei Winterthur, als diese in einer Turnhalle die Choreo für das anstehende Derby vorbereiteten. Ein Teil der erbeuteten Choreo wurde anschliessend beim Spiel in der Zürcher Südkurve präsentiert.

Nur wenige Wochen zuvor wurden Anhänger der Grasshoppers bei einer Dorf-Chilbi in Wiesendangen ZH angegriffen und verprügelt. Aus Kreisen der GC-Fans ist regelmässig zu vernehmen, dass sie sich mittlerweile nicht mehr getrauen, öffentlich mit Fanutensilien ihres Vereins unterwegs zu sein – schon gar nicht vor oder nach einem Heimspiel im Letzigrund.

Zum letzten grossen Vorfall im Stadion selber kam es vor knapp vier Jahren. Im Oktober 2021 waren mehrere vermummte FCZ-Chaoten in Richtung GC-Sektor gestürmt, wo sie Pyrofackeln in die Zuschauerränge warfen. (riz)