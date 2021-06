Roger Federer spielt sein 19. French Open – und erlebt auch mit fast 40 Jahren noch eine Premiere. Seine Drittrundenpartie gegen Dominik Koepfer (ATP 59) ist als Night Session angesetzt. Diese wurden erst auf dieses Jahr hin eingeführt und müssen wegen der nächtlichen Ausgangssperre in Frankreich ohne Zuschauer stattfinden. Federer spielt ab 21 Uhr erstmals gegen den deutschen Linkshänder.



Obwohl er in diesem Jahr vor dem French Open erst drei Ernstkämpfe bestritten hatte und ohne grosse Erwartungen ins Sandturnier stieg, trat Federer in den ersten beiden Runden überraschend solide auf. Hoffnungen auf einen zweiten Titel im Stade Roland-Garros macht er sich zwar keine, jeder Sieg bringt aber Wettkampfpraxis für die folgenden Rasenturniere. (sda)