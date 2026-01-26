Sinner locker im Viertelfinal ++ Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden

Mehr «Sport»

Sinner erst am Ende gefordert

Titelverteidiger Jannik Sinner zog am Australian Open ohne grosse Probleme in den Viertelfinal ein. Der Italiener besiegte seinen Landsmann Luciano Darderi (ATP 25) 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Während die Weltnummer 2 in den ersten beiden Sätzen dominierte, musste Sinner im dritten Satz bis ins Tiebreak. In diesem setzte sich der 24-Jährige dann souverän durch.

Luciano Darderi verlor für kurze Zeit die Nerven. Video: SRF

Musetti gewinnt gegen Fritz

Lorenzo Musetti (ATP 5) bekundete im Achtelfinal gegen Taylor Fritz (ATP 9) keine Mühe. Der Italiener gewann gegen den US-Amerikaner, der eine Runde zuvor Stan Wawrinka besiegt hatte, in nur zwei Stunden 6:2, 7:5 und 6:4. Nun trifft der 23-jährige Musetti im Viertelfinal auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte von einem Forfait von Jakub Mensik profitiert, und erreichte die Viertelfinals kampflos.

Lorenzo Musetti trifft im Viertelfinal auf Novak Djokovic. Bild: keystone

Keys verliert überraschend

Titelverteidigerin Madison Keys ist beim Australian Open bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Die 30-jährige US-Amerikanerin verlor in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistete sich Keys zu viele Fehler und fand nie ihren Rhythmus. Pegula reichte eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinal zu erreichen. Gegen Keys verwandelte die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

Nun trifft sie im Viertelfinal erneut auf eine Landsfrau. Amanda Anisimova setzte sich gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und erreichte damit erstmals die Viertelfinals des Australian Open. (riz/sda/dpa)