2022 wurde Joel Wicki in Pratteln Schwingerkönig – nun beendet er seine Karriere. Bild: keystone

Schwingerkönig Joel Wicki tritt per sofort zurück

Schwingerkönig Joel Wicki tritt zurück. Dies gibt der 28-jährige Luzerner vier Monate nach dem Ende der Kranzfestsaison bekannt.

Mitte September gewann Wicki in Biasca das Tessiner Kantonalfest, das den Abschluss der Kranzfestsaison markierte. Der 28. Kranzfestsieg sollte sein letzter bleiben. 127 Tage nach dem Triumph in der Sonnenstube kündigte der Entlebucher in der SRF-Sendung «Sportpanorama» seinen Rücktritt vom Schwingsport an. «Ich wusste immer, dass der Moment irgendwann mal kommt und dass ein Leben nach dem Sport wichtig ist», sagte Wicki. «Wenn man gesundheitlich gut zwäg ist, wie bei mir, überwiegt die Gesundheit, sodass man auch in den nächsten 30, 40 Jahren noch etwas leisten kann.»

Wicki krönte sich 2022 in Pratteln zum Schwingerkönig – als erst zweiter Vertreter des Innerschweizer Schwingerverbands –, indem er im Schlussgang den Berner Matthias Aeschbacher auf den Rücken legte. Drei Jahre zuvor war dem Sörenberger der ganz grosse Wurf noch verwehrt geblieben, als er sich in der Endausmarchung Christian Stucki geschlagen geben musste und punktgleich mit dem Berner König Erstgekrönter wurde.

In seiner Karriere gewann Wicki 28 Kranzfeste und 76 Kränze. Er schwang an vier Teilverbandsfesten und acht Bergfesten obenaus. In der vergangenen Saison reüssierte er auf dem Brünig sowie bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause am Innerschweizerischen.

Der Saisonhöhepunkt verlief für Wicki hingegen enttäuschend. Als amtierender König belegte er beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis nur Rang 9b. Bereits im Vorjahr hatte er beim Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell mit Rang 7c eine Enttäuschung hinnehmen müssen. (nih/sda)