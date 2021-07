Sport

Tennis

Olympia 2020: Bencic steht im Viertelfinal – die Medaille rückt näher



Bild: keystone

Belinda Bencic zieht in den Olympia-Viertelfinal ein – die Medaille rückt näher

Belinda Bencic steht beim olympischen Tennisturnier in Tokio in den Viertelfinals. Die 24-jährige Ostschweizerin setzt sich 1:6, 6:2, 6:3 gegen die eine Position besser klassierte Tschechin Barbora Krejcikova durch.

Bencic agierte nach einem erneuten Break zum 0:1 im zweiten Satz sehr überzeugend. Sie nahm der French-Open-Siegerin und Weltnummer 11 gleich selbst zum ersten Mal den Aufschlag ab und lag in der Folge nie mehr im Rückstand. Die Entscheidung fiel durch Breaks zum 4:2 und 5:3 im dritten Durchgang. Den ersten Vorteil konnte die Schweizerin noch nicht nützen, den zweiten dann sehr souverän. Nach 1:54 Stunden verwertete sie den ersten Matchball mit einem Rückhand-Winner.

Video: SRF

Bencic war miserabel in die Partie gestartet und bei starkem Wind 1:3 in Rückstand geraten, ehe die Spielerinnen durch Regen vorerst von den widrigen Bedingungen erlöst wurden. Nach eindreiviertel Stunden ging es weiter, doch es änderte sich zunächst nicht viel. Schliesslich gewann die Ostschweizerin aber immer stärker die Oberhand gegen die Tschechin, die in den letzten zwei Monaten auf Sand, Rasen und Hartplatz nur eine von 23 Partien – im Wimbledon-Achtelfinal gegen die spätere Siegerin Ashleigh Barty – verloren hatte.

Bild: keystone

Nun ist Bencic den Medaillen schon recht nah. Gewinnt sie im Viertelfinal gegen Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 18), hat sie zwei Chancen auf eine Medaille – mit einem Sieg im Halbfinal oder im Spiel um Bronze. Sie hat vier von sechs Partien gegen die Russin gewonnen, die Letzte im vergangenen Februar kurz vor der Corona-Pause aber verloren. Pawljutschenkowa gab auf dem Weg in die Viertelfinals in drei Partien nur gerade sieben Games ab.

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Später am Tag spielt Bencic zusammen mit Viktorija Golubic auch noch um den Viertelfinal-Einzug im Doppel. Sie treffen auf das spanische Duo Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro. (nih/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio 1 / 33 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio quelle: keystone / frank franklin ii Fan bekommt Tennisschläger von Djokovic geschenkt. Seine Reaktion ist zum Niederknien. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter