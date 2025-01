Bencic muss Coco Gauff zum Sieg gratulieren, Bild: keystone

Belinda Bencic scheitert in Australien an Coco Gauff

Belinda Bencic (27) ist am Australian Open in Melbourne in den Achtelfinals ausgeschieden. Sie scheitert an der 20-jährigen Amerikanerin Coco Gauff, der Nummer 3 der Welt, in 2:28 Stunden mit 7:5, 2:6, 1:6.

Eine gute Stunde lang spielte Belinda Bencic phänomenal gut. Sie spielte die in dieser Saison noch ungeschlagene Coco Gauff (9:0 Siege) aus. Sie sicherte sich mit zwei Breaks nacheinander nach 62 Minuten den ersten Satz.

Wenn Belinda Bencic in diesem Achtelfinal auf dem Centre Court (Rod Laver Arena) etwas nachtrauern muss, denn dem Start in den zweiten Satz. Bencic liess nach – Coco Gauff fand ins Spiel. Die Amerikanerin fand ihre Sicherheit und liess in den letzten zwei Sätzen keinen Breakball mehr zu.

So nahm das Turnier, in das Belinda Bencic ohne grosse Erwartungen gestiegen war, letztlich ein logisches Ende. Bencic verlor an Grand-Slam-Turnieren erst zum fünften Mal, nachdem sie den ersten Satz gewonnen hatte (bei 49 Siegen). Am Australian Open verlor sie erstmals nach Satzführung. (sda)