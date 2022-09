Jetzt verabschiedet auch Djokovic Federer: «Es ist eine Ehre, dich zu kennen »

«Roger, es ist hart diesen Tag zu erleben, und all das in Worte zu fassen, was wir in diesem Sport geteilt haben. Über ein Jahrzehnt von unglaublichen Momenten und Duellen, an die wir uns erinnern können. Deine Karriere hat gezeigt, was es bedeutet, Spitzenleistungen zu erbringen und gleichzeitig mit Integrität und Gelassenheit zu führen. Es ist eine Ehre, dich auf und neben dem Platz zu kennen und das wird noch viele Jahre so bleiben.



Ich weiss, dass dieses neue Kapitel erstaunliche Dinge für dich, Mirka, die Kinder und all deine Liebsten bereithalten wird. Die Roger-Fans können sich noch auf vieles freuen. Meine Familie und ich wünschen dir viel Freude, Gesundheit und Wohlstand in der Zukunft. Ich freue mich darauf, deine Erfolge und dich in London zu feiern.»