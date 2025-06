Die NHL und ihre Spieler schliessen neuen Gesamtarbeitsvertrag ab – das ändert sich

Der neue Gesamtarbeitsvertrag wird zudem ein neues Reglement enthalten, wie der Salary Cap in den Playoffs gehandhabt werden soll. Bislang gab es während den Playoffs keine Gehaltsobergrenze. Das wurde von den Teams teilweise missbraucht, indem sie sich an der Trade-Deadline mit zusätzlichen Spielern verstärkten und verletzte Spieler länger pausieren liessen, sodass sie erst auf die Playoffs zurückkamen.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Die Regular Season in der NHL soll ab der Saison 2026/27 von 82 auf 84 Spiele verlängert werden. Dafür soll die Pre-Season mit Testspielen verkürzt werden. Neu soll die Saison statt Anfang Oktober jeweils schon Ende September beginnen und die Pre-Season auf vier Testspiele pro Mannschaft beschränkt werden. Spieler mit mehr als 100 NHL-Spielen dürfen zudem höchstens in zwei der vier Testspiele eingesetzt werden.

Dinge, die es so wohl nur im Schweizer Schienenverkehr zu sehen gibt – in 15 Bildern

Wird es Herzog oder doch Peng? Die Nati hat sich ihr Goalieproblem selbst geschaffen

Bis eine Woche vor dem Start der Heim-Europameisterschaft blieb offen, wer das Schweizer Tor hüten wird. Damit hat das Schweizer Nationalteam ein hausgemachtes Problem.

Die Europameisterschaft startet in einer Woche. Doch wer beim Eröffnungsspiel gegen Norwegen im Schweizer Tor steht, blieb lange offen - und damit auch die wichtigste Position im Fussball. Nationaltrainerin Pia Sundhage, die sich in anderen Themen wie der taktischen Formation als stur bezeichnet, tat sich schwer in der Frage: Livia Peng, 23, oder Elvira Herzog, 25? Erst am Dienstag informierte sie ihre Goalies intern, die Öffentlichkeit wartet noch auf den Entscheid.