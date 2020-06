7 Dinge, die wir von Regionen mit einer «zweiten Welle» lernen können

In Israel werden nach nur einem Monat wieder Schulen geschlossen. In Teilen Chinas wurden öffentliche Plätze erneut abgeriegelt. Ein Blick auf Regionen mit steigenden Neuinfektionen – und was die Schweiz davon lernen kann.

Erneute Ausbrüche der Corona-Epidemie sind kaum zu vermeiden. Oftmals braucht es nur eine einzige infizierte Person am falschen Ort und das Virus kann sich schnell ausbreiten.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker

So geschehen ist das beispielsweise in Südkorea, wo ein Mann anfangs Mai eine Nacht in Seoul durchgefeiert hatte und ein paar Tage später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Bilanz: Fast 300 Personen haben sich im entsprechenden Partyviertel angesteckt – laut …