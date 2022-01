«Dann bist du eine kleine Katze» – Medwedew mit kuriosem Ausraster gegen den Schiri

Dass das Spiel besonders emotional werden dürfte, konnte schon im Vorfeld erwartet werden. Medwedew und Tsitsipas wird nachgesagt, sie mögen sich nicht besonders. In ihrem ersten Aufeinandertreffen auf der Tour nannte der Grieche sein Gegenüber «Bullshit Russian». (dab)

Im Anschluss darauf brachte Tsitsipas seinen Aufschlag durch und sicherte sich so den zweiten Satz. Daraufhin wandte sich Medwedew erneut an den Schiedsrichter. «Nächstes Mal solltest du eine Verwarnung geben», erklärte er dem Unparteiischen, «sonst bist du – wie soll ich sagen – eine kleine Katze .» Welche Beleidigung Medwedew mit dem Ausdruck «kleine Katze» meint, kann sich jeder selbst ausmalen.

Ein erstes Mal echauffierte sich Medwedew kurz nachdem er zum 4:5 gebreakt wurde. Der Russe war der Meinung, Tsitsipas' Vater und Coach Apostolos spreche «nach jedem Punkt» mit seinem Schützling. Als Campistol nicht darauf einging, verlor Medwedew die Nerven. «Bist du dumm?», fragte er den Spanier, «er spricht nach jedem Punkt.» Und nach einer kurzen Antwort des Gegenübers: «Oh mein Gott, du bist so dumm. Wie kann man einen so schlechten Schiedsrichter bei einem Grand-Slam-Turnier haben?»

Das zweite Halbfinale der Australian Open zwischen Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas versprach, eine hitzige Angelegenheit zu werden. Sowohl der Russe als auch der Grieche gelten als emotionale Spieler – dies zeigte sich auch in Melbourne.

Sieben Punkte, so gross ist das Polster des FC Zürich vor dem Rückrundenstart. Es ist schön, in Führung zu liegen, aber es kann auch schwierig sein. Das weiss Uli Forte, der letzte Super-League-Trainer, der Wintermeister wurde – und am Ende nicht mehr zuoberst stand.

Der Titel des Wintermeisters, das heisst es gerne, sei einer ohne Wert. Aber das lässt sich leicht widerlegen, ein Blick in die Fussball-Geschichtsbücher reicht dazu schon. Seit 2004, dem Jahr, in dem aus der Nationalliga A die Super League wurde und aus der Zwölfer- eine Zehner-Liga, seit diesem Jahr gab es 18 Wintermeister. Und 14 von ihnen standen auch im Sommer darauf zuoberst, Quote: fast 80 Prozent. Platz 1 zur Saisonhälfte ist vielleicht noch nicht alles, aber doch schon ziemlich viel.