Masters in Schanghai: Federer scheitert nach grossem Drama an Zverev



Masters-1000-Turnier in Schanghai, Viertelfinals Tsitsipas (6) – Djokovic (1) 3:6 7:6 6:3 Zverev (5) – Federer (2) 6:3 6:7 6:3 Medwedew (3) – Fognini (10) 6:3 7:6 Thiem (4) – Berrettini (11) 14.30 Uhr

Bild: AP

Drama pur! Federer scheitert nach abgewehrten Matchbällen und Schiri-Krach an Zverev

Roger Federer scheitert am Masters-1000-Turnier in Schanghai nach einem ereignisreichen Viertelfinal an Alexander Zverev. Der als Nummer 2 gesetzte Basler unterliegt dem Deutschen in drei Sätzen.

Beim 3:6, 7:6 (9:7), 3:6 gegen die Weltnummer 6 wehrte Federer im zweiten Satz fünf Matchbälle ab, ehe er den Durchgang mit dem ersten Satzball noch für sich entscheiden konnte.

Der Matchball: Sascha. Stands. Firm. @AlexZverev comes through a DRAMATIC match with Federer, recording a 6-3 6-7 6-3 victory to make the last 4 in Shanghai 👏 #RolexSHMasters pic.twitter.com/DbsfaInMPO — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

Wie bereits am Vortag gegen David Goffin, als er im ersten Satz fünf Satzbälle abwehrte, vermochte sich der Schweizer zwar aus einer heiklen Phase zu befreien. Anders als gegen den Belgier musste er aber gegen Zverev als Verlierer vom Platz. Denn im dritten Umgang kassierte Federer ein frühes Break zum 0:2.

Der schönste der 5 abgewehrten Matchbälle: SPECIAL. @rogerfederer with the most insane net skills 🤯#RolexSHMasters pic.twitter.com/uUepX6aqIB — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

Es war die Entscheidung in der teilweise dramatischen Partie gegen den überzeugenden und an diesem Tag besseren Zverev. Federer legte sich in der Folge noch dem Schiedsrichter an, weil er für ein wiederholtes Ballwegschlagen mit einem Punktabzug bestraft wurde.

Der Punktabzug für Federer: "Point deducted, Mr Federer"



Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

Dieses Ballwegschlagen war der Grund: Le geste qui a valu un 2e avertissement (et donc un point de pénalité) à Federer #HomeOfTennis #RolexSHMasters pic.twitter.com/5C4k5VuiZw — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) October 11, 2019

