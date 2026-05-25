Stan Wawrinka zeigte eine kämpferische Leistung. Bild: keystone

Wawrinka verliert nach einem harten Kampf und verabschiedet sich von den French Open

Stan Wawrinka verliert an den French Open in der ersten Runde gegen Jesper de Jong. Zwei Schweizerinnen gelingen Überraschungen in Roland-Garros. Jil Teichmann (WTA 170) und Susan Bandecchi (WTA 215) erreichen die 2. Runde.

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Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 113), dem Turniersieger von 2015, war am French Open in Roland-Garros kein Sieg mehr vergönnt. Der 41-jährige Romand unterliegt Jesper de Jong (ATP 106) nach gut drei Stunden Spielzeit 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Immerhin gewann Wawrinka diesmal einen Satz. Vor einem Jahr, als viele auch schon damit rechneten, dass es der letzte Auftritt des Schweizern an der Stätte seiner grössten Erfolge gewesen sein könnte, unterlag er dem Briten Jacob Fearnley in drei Sätzen.

Wawrinka lässt sich nach einem Punktgewinn feiern. Bild: keystone

Gegen Jesper de Jong lag für Wawrinka diesmal viel mehr drin. Am Anfang spielte Wawrinka zu wenig effizient. Erst seine achte Breakmöglichkeit nützte er, was ihm den zweiten Satz eintrug. In den Sätzen 3 und 4 wogten die Vorteile hin und her. Die entscheidenden Ballwechsel gewann indessen der Niederländer, der zuvor in dieser Saison auf der ATP-Tour noch kein Einzel siegreich hatte gestalten können.

Paris verabschiedete Stan Wawrinka mit einer Zeremonie. Die Fans skandierten und sagen Stans Namen. Amélie Mauresmo, die Turnierdirektorin, und Gilles Moretton, der Präsident des französischen Tennisverbands, fanden rührende Worte. Wawrinka gewann das French Open vor elf Jahren und stand in den darauffolgenden Jahren nochmals in den Halbfinals und im Final.

Jesper de Jong siegte in vier Sätzen. Bild: keystone

Stan Wawrinkas Karriere und seine Abschieds-Tournée geht weiter. Und tatsächlich gibt es eine Chance, dass er auch in Paris, wo sie ihn so lieben, nochmals antritt. Denn sollte das Masters-1000-Hallenturnier von Paris Ende Saison noch eine Wildcard für ihn haben, erscheint unvorstellbar, dass Wawrinka diese Chance nicht nochmals ergreifen würde.

Bandecchi siegt bei Grand-Slam-Debüt

Susan Bandecchi, die 27-jährige Tessinerin, die sich erstmals für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert hatte, eliminierte die als Nummer 31 gesetzte Spanierin Cristina Bucsa mit 6:4, 2:6, 6:4.Weiter geht es für Bandecchi am Donnerstag. Dann trifft sie auf die seit einem Jahr für Australien spielende Daria Kasatkina, die vor vier Jahren in der Weltrangliste Platz 8 belegte.

Nach dem Sieg wird Bandecchi emotional. Video: SRF

Susan Bandecchi feierte mit Abstand den grössten Sieg ihrer Karriere - und nutzte die Gunst der Stunde. Nachdem sie im zwölften Anlauf endlich die Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier geschafft hatte, erhielt sie mit Bucsa eine Gegnerin zugelost, die sich in einer Krise befindet. Bucsa gewann die letzten zwei Jahre (!) auf Sand kein Einzel mehr. Bandecchi besiegte erstmals eine Top-70-Spielerin und überstand erst zum zweiten Mal an einem Tour-Event die Startrunde – vier Jahre nach einem Sieg in Lausanne über Oceane Dodin.

Teichmann schlägt die Weltnummer 20

Jil Teichmann, letzte Woche Halbfinalistin in Rabat, besiegte Ludmila Samsonowa (WTA 20), einst die Nummer 12 der Welt, mit 6:4, 6:4. Teichmanns Sieg über Samsonowa erfolgte nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Samsonowa gewann diese Saison erst drei Partien auf der WTA-Tour und spielt ganz und gar nicht wie eine Top-20-Spielerin. Im Juli muss sie die Punkte für die Halbfinalqualifikation 2025 in Wimbledon ersetzen; der Russin droht im Ranking ein tiefer Fall.

Auch Jil Teichmann war erfolgreich. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Jil Teichmann hat alle bisherigen drei Duelle gegen Samsonowa gewonnen. Und die Bielerin gewann erst zum zweiten Mal (vier Jahre nach dem Sieg über Viktoria Asarenka in Paris) an einem Major-Turnier gegen eine gesetzte Gegnerin. Teichmann trifft in der zweiten Runde am Mittwoch auf die Polin Magdalena Frech. (hkl/sda)