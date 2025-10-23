bedeckt10°
Swiss Indoors: Wawrinka verliert gegen Ruud

Switzerland&#039;s Stan Wawrinka during his round of sixteen match against Norway&#039;s Casper Ruud at the Swiss Indoors tennis tournament at the St. Jakobshalle in Basel, Switzerland, on Thursday, O ...
Stan Wawrinka verliert im Achtelfinal der Swiss Indoors.Bild: keystone

Wawrinka begeistert das Publikum erneut: Verliert aber gegen die Weltnummer 11

23.10.2025, 20:0023.10.2025, 20:07

Mit Stan Wawrinka scheidet an den Swiss Indoors in Basel der letzte Schweizer aus. Der 40-jährige Waadtländer unterliegt im Achtelfinal der Weltnummer 11 Casper Ruud 4:6, 6:7 (5:7).

Stan Wawrinka (ATP 158) kämpfte gegen den Norweger Casper Ruud und führte in beiden Sätzen mit einem Break. Am Ende war der Turniersieger von letzter Woche in Stockholm etwas konstanter.

Casper Ruud verteidigt grandios.Video: SRF

Trotz der Niederlage darf Wawrinka stolz auf die Leistung sein. Immer wieder verwöhnte der dreifache Grand-Slam-Sieger und Ruud das Publikum mit spektakulären Ballwechseln. (riz/sda)

Mehr folgt...

