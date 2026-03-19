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Noa Lang von Galatasaray verletzt sich bei Sturz in Werbebande schwer

Galatasaray&#039;s Noa Lang reacts after sustaining an injury during the second leg of the Champions League round of 16 soccer match between Liverpool and Galatasaray, in Liverpool, England, Wednesday ...
Momente nach dem Aufprall realisiert Lang die Schwere seiner Daumenverletzung.Bild: keystone

Fussballer verletzt sich bei Sturz in Werbebande schwer – böse Erinnerungen kommen auf

Für Galatasarays Noa Lang ist das Champions-League-Spiel gegen Liverpool frühzeitig vorbei. Er muss nach einem Aufprall in eine Bande mit einer heftig blutenden Wunde am Finger raus.
19.03.2026, 08:1919.03.2026, 08:19

Schweizer Fussballfans erinnern sich bei dieser Szene unweigerlich an Paolo Diogo. Als Servette-Spieler sprang er bei einem Auswärtsspiel in Schaffhausen beim Torjubel an einen Zaun und verlor einen Finger, der sich darin verhedderte.

Unvergessen
05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger

Wie schwer es Noa Lang erwischt hat, ist noch nicht bekannt. Der Niederländer von Galatasaray prallte bei der 0:4-Niederlage im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel beim FC Liverpool unglücklich in eine Werbebande. Lang sackte zusammen, krümmte sich vor Schmerzen. Blut floss. Die Bilder ersparen wir dir.

«Er ist auf dem Weg in den Spital», sagte Galatasarays Trainer Okan Buruk nach der Partie. Am Morgen danach teilte der Klub mit, Lang habe eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitten. Sie werde im Beisein der Teamärzte in Liverpool operiert.

Für die Türken war Langs Ausscheiden die zweite Verletzung im gleichen Spiel. Bereits in der ersten Halbzeit musste Victor Osimhen runter. Der Stürmerstar erlitt einen Bruch des rechten Unterarms.

Galatasaray war hoffnungsvoll ins Rückspiel an der Anfield Road gegangen, hatte es doch das Hinspiel zuhause mit 1:0 gewinnen können. Liverpool glich diese Hypothek nach 25 Minuten und dem Treffer von Dominik Szoboszlai aus.

Nach dem Seitenwechsel sorgten Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch und Mohamed Salah mit drei Toren zwischen der 51. und der 62. Minute für klare Verhältnisse. Während Galatasaray aus der Champions League ausgeschieden ist, geht es für die «Reds» im Viertelfinal gegen Paris Saint-Germain weiter. (ram)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF
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