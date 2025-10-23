freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ski: Diese Sicherheitsmassnahmen plant die FIS

Nach tödlichen Stürzen: Diese Sicherheitsmassnahmen möchte die FIS einführen

Nun möchte der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS durchgreifen. Nach den fürchterlichen und teils tödlichen Stürzen möchte die FIS auf die Saison 2026/27 neue Sicherheitsmassnahmen einführen.
23.10.2025, 17:4723.10.2025, 17:47

Wenige Wochen nach dem tödlichen Trainingssturz von Matteo Franzoso hat die FIS bei einer Sitzung über neue Sicherheitsmassnahmen diskutiert und auch gleich Vorschläge entwickelt. Wenn diese genehmigt werden, gelten sie ab der Saison 2026/27.

Franzoso Matteo ITA during 2023 Audi FIS Ski World Cup - Men s Super G, alpine ski race in Cortina dÃ&amp; x80&amp; x99Ampezzo, Italy, January 28 2023 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xMattiaxRadonix ...
Matteo Franzoso starb im September nach einem Sturz in Chile.Bild: www.imago-images.de

Eine Massnahme betrifft die Airbags, welche bei Wettkämpfen bereits Pflicht sind. In Zukunft sollen diese auch im Training obligatorisch sein. Zusätzlich möchte die FIS alle Abfahrtsstrecken, welche vom Verband zugelassen sind, auf die Sicherheitsanforderungen überprüfen.

FIS-Präsident Johan Eliasch stellt nach dem Treffen aber klar, dass es ein gefährlicher Sport bleiben wird: «Ski alpin ist per Definition eine Hochrisikosportart – das wird sich nie ändern. Was sich ständig weiterentwickeln muss, ist die Sicherheitskultur, die den Sport umgibt, auf allen Ebenen, sowohl im Wettkampf als auch im Training.»

FILE - Candidate to the presidency of the International Olympic Committee Johan Eliasch arrives at the mixed zone during a break of the 144th session, which will elect the new IOC President, in Costa ...
Präsident Johan Eliasch und die FIS arbeiten an neuen Sichereheitsmassnahmen.Bild: keystone

Nach dem Tod von Franzoso wurden Stimmen laut, welche mehr Sicherheit im Skisport gefordert haben. Flavio Roda, Präsident vom italienischen Skiverband FISI, sagte nach dem Unfall gegenüber den Medien: «Es ist eine Tragödie für die Familie und unseren Sport. Es ist absolut notwendig, alles zu tun, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.»

Die neue Saison startet am kommenden Wochenende. In Sölden findet am Samstag zunächst der Riesenslalom der Frauen statt, bevor einen Tag später die Männer den Gletscher hinunterfahren. (riz)

Mehr Sport:

Meillard überflügelt Odermatt, Gut-Behrami hört früh auf – 6 gewagte Thesen zum Ski-Winter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1 / 23
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1985 in Bormio: Pirmin Zurbriggen (SUI) vor Peter Müller (SUI) und Doug Lewis (USA).
quelle: imago-images.de
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sind die Sieger:innen der Swiss-Ski-Night
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Russland übergibt 1000 Soldaten-Leichen +++ Russen sollen fünf Zivilisten erschossen haben
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
4
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
5
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
Meistgeteilt
1
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
2
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
4
Bickel mit solider Leistung im Mehrkampf-Final +++ Neues ATP-1000-Turnier in Saudi-Arabien
Marco Odermatt wirbt für Brillen, obwohl er keine braucht – das ist seine Erklärung
Ungewohnter Anblick: Ski-Star Marco Odermatt, 28, zeigt sich mit Brille und wirbt für Sehtests – obwohl seine Augen gesund sind. Welche Gefahren lauern, wenn Sehschwächen ignoriert werden?
Der Anblick ist ungewohnt. Marco Odermatt mit Brille? Haben wir da etwas verpasst? Seit Kurzem macht der Schweizer Ski-Star im Fernsehen Werbung für Sehtests und Brillen. Die grosse Frage: Wie gut sind seine Augen tatsächlich? Benötigt Odermatt eine Sehhilfe, benutzt im Alltag seit jeher aber Linsen?
Zur Story