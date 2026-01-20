Nach Horrorstart: Australian Open für Golubic bereits vorbei

Golubic in drei Sätzen ausgeschieden

Viktorija Golubic scheitert am Australian Open bereits in der 1. Runde. Die 33-jährige Zürcherin unterliegt der Französin Varvara Gracheva 1:6, 6:2, 1:6.

Die beiden in der Weltrangliste nahe beieinander klassierten Golubic (WTA 83) und Gracheva (WTA 77) lieferten sich um die Mittagszeit ein Duell mit viel Hin und Her. Am Ende behielt aber die gebürtige Russin in knapp eindreiviertel Stunden die Oberhand.

Der Matchball von Varvara Gracheva. Video: SRF

Golubic verpasste den Start bei sommerlichen Temperaturen komplett und verlor gleich die ersten fünf Games. Der zweite Satz verlief ausgeglichen bis zum 2:2, ehe die Schweizerin vier Spiele in Folge gewann. Dann riss der Faden allerdings plötzlich wieder. Im Entscheidungssatz musste sie in einem langen Game gleich ihr erstes Aufschlagsspiel abgeben und gewann am Ende kein Game mehr bei eigenem Service.

Gracheva belohnte sich für ihr risikoreicheres Spiel und gewann im vierten Duell der beiden zum dritten Mal - zum dritten Mal in drei Sätzen. Die acht Jahre jüngere Französin schlug doppelt so viele Winner (40:20) wie Golubic und machte damit die ebenfalls deutlich mehr unerzwungenen Fehler (35:23) wett.

Viktorija Golubic mit einem schönen Punktgewinn. Video: SRF

Damit endet die Reise nach Down Under für die Schweizerin enttäuschend. Beim einzigen Vorbereitungsturnier in Hobart hatte sie in der 1. Runde der Qualifikation verloren. Im letzten Jahr hatte sie im achten Anlauf erstmals die 3. Runde des Australian Open erreicht, nun scheiterte sie zum achten Mal an der Startaufgabe.

Vorjahressiegerin mit viel Mühe weiter

Vorjahressiegerin Madison Keys bekundet Startschwierigkeiten, erreicht aber dennoch die 2. Runde.

Madison Keys steht in der nächsten Runde. Bild: keystone

Keys lag gegen die Ukrainerin Alexandra Olinikowa 0:4 zurück, ehe sie sich nach exakt 100 Minuten 7:6 (8:6), 6:1 durchsetzte. Im Tiebreak hatte die Weltranglisten-Neunte aus den USA gegen die Nummer 92 im Ranking noch einmal einen heiklen Moment zu überstehen. Sie gewann die Kurzentscheidung nach zwei abgewehrten Satzbällen. (riz/sda)