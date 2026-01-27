wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Australian Open: US-Talent Jovic (18) out – Zverev im Halbfinal

Die besten Bilder der Australian Open 2026

1 / 61
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Learner Tien auf Augenhöhe mit dem Tennisball.
quelle: ap / asanka brendon ratnayake
Auf Facebook teilenAuf X teilen

18-jähriges US-Talent ausgeschieden – Zverev steht am Australian Open im Halbfinal

Aryna Sabalenka und Alexander Zverev sichern sich souverän den Halbfinaleinzug. Das sind die Fakten des zehnten Turniertages des Australian Open.
27.01.2026, 07:4227.01.2026, 07:42
Inhaltsverzeichnis
Sabalenka ohne SatzverlustZverev gewinnt in vier Sätzen

Sabalenka ohne Satzverlust

Aryna Sabalenka bleibt am Australian Open souverän. Die Weltnummer 1 setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic durch. Die 18-Jährige, die in den Runden zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, unterlag Sabalenka nach anderthalb Stunden.

Damit steht die Belarussin zum vierten Mal in Serie im Halbfinal des Australian Open. 2023 und 2024 gewann Sabalenka den Titel, im vergangenen Jahr unterlag sie im Final der US-Amerikanerin Madison Keys.

Video: YouTube/TNT Sports

Zverev gewinnt in vier Sätzen

Der Vorjahresfinalist Alexander Zverev steht in Melbourne im Halbfinal. Der Deutsche setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) gegen den US-Amerikaner Learner Tien durch. Nach etwas mehr als drei Stunden verwandelte er im Tiebreak seinen vierten Matchball gegen den 20-Jährigen. Damit steht Zverev zum vierten Mal im Halbfinal des Australian Open. (nih/sda)

Video: YouTube/TNT Sports
Sinner locker im Viertelfinal ++ Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So toll Langlaufen kannst du jetzt in ... New York
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Stephan Lichtsteiner ist neuer Trainer des FC Basel
Der FC Basel vollzieht einen spektakulären Trainerwechsel. Wenige Stunden nach der Freistellung von Ludovic Magnin präsentiert der Schweizer Meister Stephan Lichtsteiner als dessen Nachfolger.
Der 42-jährige Lichtsteiner unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2029, wie der FC Basel am Montagabend mitteilte. Gemeinsam mit dem 108-fachen ehemaligen Schweizer Nationalspieler stösst Pascal Bader als Assistenztrainer zum FCB.
Zur Story