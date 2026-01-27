wechselnd bewölkt
Australian Open: Alcaraz erstmals im Halbfinal – US-Talent (18) out

Die besten Bilder der Australian Open 2026

Die besten Bilder der Australian Open 2026

Learner Tien auf Augenhöhe mit dem Tennisball.
quelle: ap / asanka brendon ratnayake
Alcaraz erstmals im Australian-Open-Halbfinal +++ 18-jähriges US-Talent ausgeschieden

Carlos Alcaraz übersteht erstmals die Viertelfinals, Aryna Sabalenka und Alexander Zverev bleiben ungefährdet, Jelina Switolina eliminiert Coco Gauff. Das sind die Fakten des zehnten Turniertages des Australian Open.
27.01.2026, 13:2127.01.2026, 13:21
Inhaltsverzeichnis
Alcaraz erstmals im HalbfinalSabalenka ohne SatzverlustSwitolina bezwingt GauffZverev gewinnt in vier Sätzen

Alcaraz erstmals im Halbfinal

Carlos Alcaraz (ATP 1) steht erstmals in seiner Karriere im Halbfinal des Australian Open. Gegen Lokalmatador Alex de Minaur (ATP 6) setzte sich der Spanier in 2:15 Stunden 7:5, 6:2, 6:1 durch. Nach einem umkämpften ersten Satz, in dem De Minaur vom 0:3 zum 3:3 und vom 3:5 zum 5:5 ausglich, ehe er den Satz abgeben musste, blieb Alcaraz in der Folge unantastbar. Damit hat der sechsfache Grand-Slam-Sieger in den bisherigen fünf Partien des Turniers noch keinen Satz abgegeben.

Carlos Alcaraz of Spain celebrates after defeating Alex de Minaur of Australia in their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Tuesday, Jan. 27, 2026. ( ...
Carlos Alcaraz kam in Australien noch nie so weit.Bild: AP

Sabalenka ohne Satzverlust

Aryna Sabalenka bleibt am Australian Open souverän. Die Weltnummer 1 setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic durch. Die 18-Jährige, die in den Runden zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, unterlag Sabalenka nach anderthalb Stunden.

Damit steht die Belarussin zum vierten Mal in Serie im Halbfinal des Australian Open. 2023 und 2024 gewann Sabalenka den Titel, im vergangenen Jahr unterlag sie im Final der US-Amerikanerin Madison Keys.

Video: YouTube/TNT Sports

Switolina bezwingt Gauff

Die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 12) bezwang Coco Gauff (WTA 3) diskussionslos 6:1, 6:2. Sie setzte sich gegen die US-Amerikanerin nach 59 Minuten mit ihrem ersten Matchball durch. Für Switolina ist der Halbfinaleinzug das bislang beste Resultat am Australian Open, dreimal war sie zuvor im Viertelfinal gescheitert. Nun wartet mit Sabalenka die aktuelle Weltnummer 1 im Kampf um den Finaleinzug.

Video: YouTube/Australian Open

Zverev gewinnt in vier Sätzen

Der Vorjahresfinalist Alexander Zverev steht in Melbourne im Halbfinal. Der Deutsche setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) gegen den US-Amerikaner Learner Tien durch. Nach etwas mehr als drei Stunden verwandelte er im Tiebreak seinen vierten Matchball gegen den 20-Jährigen. Damit steht Zverev zum vierten Mal im Halbfinal des Australian Open. (nih/sda)

Video: YouTube/TNT Sports
Sinner locker im Viertelfinal ++ Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden
