French Open: Das Wichtigste vom 4. Tag im Liveticker

Belinda Bencic macht am French Open in der 2. Runde klare Sache. Die Ostschweizerin bezwingt die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 72) 6:2, 6:4 und revanchiert sich damit für die Niederlage im Halbfinal des US Open 2019.



Nächste Gegnerin von Bencic ist mit der 19-jährigen Leylah Fernandez eine weitere Kanadierin. Die Weltranglisten-18. gab in den ersten beiden Runden gegen Kristina Mladenovic und Katerina Siniakova nur zehn Games ab. Das bislang einzige Duell mit Fernandez hat Bencic 2020 im Fedcup verloren.



Im spärlichen gefüllten Stadion des Court Philippe-Chatrier überzeugte Bencic bis zum 5:1 im zweiten Satz auf ganzer Linie. Meist sah sich Andreescu, die eigentlich für ihr druckvolles Offensivspiel bekannt ist, in die Defensive gedrängt und war chancenlos.



Erst als Bencics Sieg fast schon feststand, bäumte sich die nach dem Final-Einzug am US Open vor drei Jahren durch körperliche und mentale Probleme zurückgeworfene Andreescu noch einmal auf. Doch in den wichtigen Punkten zeigte sich Bencic auf der Höhe. Mit einem starken ersten Aufschlag, den Andreescu nicht mehr ins Feld retournieren konnte, machte sie nach 81 Minuten mit dem dritten Matchball alles klar. (sda)

Bild: keystone