Der FC Sion steht in New York im Rampenlicht – dank eines Rappers am US Open

Unwahrscheinliche Szene in New York. Ein berühmter Rapper besuchte das Halbfinale der Männer beim amerikanischen Grand Slam und trug dabei ein Trainingsoberteil des FC Sion. Er ist auf einem Video zu sehen, das vom Turnier veröffentlicht wurde.

Das Halbfinale der US Open zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe wurde am Freitag in New York von vielen Menschen verfolgt. Unter den Fans im Arthur Ashe Stadion war auch der Rapper Travis Scott, der 12 Millionen Follower hat. Überraschenderweise trug er ein Trainingsoberteil des FC Sion.

Ob es einen Zusammenhang mit der Reise von Barthélémy Constantin, dem Sportdirektor des Clubs, in die USA gibt? Das ist nicht sicher. Da die Ausrüstung nicht aus dieser Saison stammt und das alte Logo des Vereins darauf zu sehen ist, könnte eine Verbindung zu Mario Balotelli, dem Weltstar des Fussballs und Stürmer des FC Sion in der Saison 2022/2023, bestehen.

Das von Travis Scott getragene Trainingsoberteil verschafft dem Club von Christian Constantin auf jeden Fall eine enorme Aufmerksamkeit. Das offizielle Konto der US Open hat ein Video geteilt, in dem der ehemalige Partner von Influencerin Kylie Jenner auf einen Punkt reagiert. Das Video wurde bereits von über 80'000 Personen angesehen. Der FC Sion selbst reagierte ebenfalls darauf und bot dem Rapper einen Transfer an.

Scott ist nicht der einzige, der seit Beginn des Turniers auf den Tribünen des Stadions für Aufregung sorgt. Der 44-jährige Schauspieler und Komiker Kevin Hart brachte die Internetnutzer wegen seiner ganz besonderen Art, die Spiele zu verfolgen, zum Lachen.

Der Mann schwankte hin und her, was ihm einen Vergleich mit Roger Federer einbrachte, dessen Haltung immer so stilvoll ist, wie Frances Tiafoe nach einem seiner Spiele feststellte: «Ernsthaft, was ist mit diesem Kerl los? Er sieht in seinem Outfit genauso aus wie damals, als er gespielt hat: makelloses Haar, kein Schweiss, perfekt gebügelte Kleidung.» (roc)