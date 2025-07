Arensmann erschöpft, aber glücklich im Ziel der 19. Etappe. Bild: keystone

Arensman gewinnt zweite Etappe – Lipowitz sichert sich wohl Gesamtrang 3

Thymen Arensman, der bereits die 14. Etappe in Superbagnères gewonnen hat, holt seinen zweiten Tagessieg. Der Niederländer vom Team Ineos rettet nach seiner Flucht einen knappen Vorsprung ins Ziel.

Hinter dem 25-jährigen Arensman klassierten sich Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar zeitgleich auf den Rängen 2 und 3. Die beiden Rivalen hielten sich während des Anstiegs gegenseitig in Schach, bevor der Däne im Sprint knapp vor dem Slowenen ins Ziel kam. Damit hat Pogacar zwei Tage vor der Ankunft in Paris weiterhin einen komfortablen Vorsprung von 4:24 Minuten in der Gesamtwertung.

Die Zieleinfahrt der 19. Etappe. Bild: keystone

Wegen des Ausbruchs einer ansteckenden Rinderseuche hatten die Organisatoren der Frankreich-Rundfahrt die schwere Alpen-Etappe von Albertville nach La Plagne verkürzt und den Anstieg zum Col des Saisies aus dem Programm genommen. Statt der ursprünglich geplanten 129,9 Kilometer und 4550 Höhenmeter, mussten die Profis nur noch 93,1 Kilometer und 3250 Höhenmeter absolvieren.

Nach den schweren beiden Tagen in den Alpen erwartet die Radprofis am Samstag auf der vorletzten Etappe ein hügeliges Terrain. Möglicherweise setzt sich im Zielbereich ein Rennfahrer aus einer Fluchtgruppe heraus nach den 184,2 Kilometern der 20. Etappe zwischen Nantua und Pontarlier in der Nähe der Schweiz durch. Die Etappe mit vier kategorisierten Anstiegen, darunter ein mittelschwerer, dürfte unter normalen Umständen keinen wirklichen Einfluss auf die Gesamtwertung haben. Die Tour endet am Sonntag in Paris. (sda/dpa)