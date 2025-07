YB macht es gegen Servette nach einem Blitzstart unnötig spannend

Schlüsselszene: Servette wird schon in der 7. Minute auf zehn Mann dezimiert, YB trifft per Penalty zum 1:0.

Mit dem Final zwischen Spanien und England am morgigen Sonntag (18 Uhr) geht die Europameisterschaft in der Schweiz nach gut dreieinhalb Wochen zu Ende. Noch nie waren bei einer Fussball-EM der Frauen so viele Fans im Stadion wie in der Schweiz. Für wie viel Begeisterung das Turnier gesorgt hat, ist auch auf den Bildern aus den Stadien und den Gastgeberstädten leicht zu erkennen.