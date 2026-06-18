sonnig25°
DE | FR
burger
Sport
Transferticker

Transfer-News: FC Luzern holt den Oranje-Flügel Aurelio Oehlers

Transferticker

Luzern holt Oranje-Flügel +++ Werner bei RB Leipzig trotz Erfolg entlassen

18.06.2026, 10:1318.06.2026, 10:13
Sportredaktion
Sportredaktion

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

  1. watson-App öffnen.
  2. Auf das Menü (die Lupe mit den 3 farbigen Strichen rechts oben) klicken.
  3. Unten Push-Einstellungen antippen.
  4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Schicke uns deinen Input
avatar
Oranje-Flügel für Luzern
Der FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.

Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)

Aurelio Oehlers 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore
Werner wird trotz Erfolgsbilanz entlassen
Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sich RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.

Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.


FC Basel verpflichtet den Flügelspieler Asane Sow
Der FC Basel verstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers Asane Sow. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.

Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)

Asane Sow 🇸🇳
Alter: 20
Position: Flügelspieler
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists


Servette Chênois verpflichtet Meriame Terchoun
Der Schweizer Meister und Cupsieger Servette Chênois hat die Nationalspielerin Meriame Terchoun verpflichtet. Die 30-Jährige kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück, wie der Genfer Klub mitteilte.

Terchoun stand zuletzt beim französischen Erstligisten Dijon unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam die Offensivspielerin auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Mit ihrer Routine soll sie die Angriffsreihe des Genfer Teams verstärken. Angaben zur Vertragsdauer machte der Verein nicht. Für das Schweizer Nationalteam bestritt Terchoun bisher 46 Partien. Unter Nationaltrainer Rafel Navarro gehörte sie zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kreis des Teams. (riz/sda)

Meriame Terchoun 🇨🇭
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 110'000 Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 2 Tore, 3 Assists
Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid
Bernardo Silva wechselt nach seinem Vertragsende diesen Sommer von Manchester City zu Real Madrid. Wie der spanische Rekordmeister mitteilt, stattet er den 31-jährigen Portugiesen mit einem Zweijahresvertrag aus.

Silva, der mit Portugal derzeit an der WM weilt, spielte seit 2017 bei Manchester City und gewann unter Pep Guardiola unter anderem die Champions League und die Klub-WM. Zudem wurde er sechsmal englischer Meister und dreimal FA-Cup-Sieger. (car/sda)


Serie-A-Klub verhandelt mit WM-Fahrer von YB
Die Berner Young Boys sind an der Weltmeisterschaft in Nordamerika mehrfach vertreten. Unter anderem durch Algeriens Jaouen Hadjam. Dieser könnte YB aber bald verlassen. So verhandle der Linksverteidiger derzeit mit Como, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Der 23-Jährige solle die Alternative für den Brasilianer Kaiki sein, mit dessen Klub Cruzeiro sich Como derzeit nicht über die Ablösemodalitäten einigen könne.

Hadjam wechselte im Januar 2024 nach Bern. In dieser Saison spielte er verletzungsbedingt nur in 20 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit Como, das in der Serie A Vierter wurde, könnte er in der nächsten Saison Champions League spielen, während YB das europäische Geschäft gänzlich verpasst hat. (nih)

Jaouen Hadjam 🇩🇿
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 2 Tore, 4 Assists
Ruben Amorim übernimmt bei Milan
Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen. Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Zuletzt war Amorim ab November 2024 bei Manchester United angestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar.

Toppmöller wird Trainer in Lens
Dino Toppmöller hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte.

Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. (riz/sda/dpa)
Itten vor Wechsel zu Werder Bremen
Der Schweizer Nationalspieler Cedric Itten steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Gemäss verschiedenen Medienberichten wechselt der 29-jährige Stürmer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen.

Itten spielte bereits 2021 bei Greuther Fürth eine halbe Saison in der Bundesliga. Danach kehrte der 15-fache Internationale (5 Tore) in die Schweiz zurück und absolvierte drei Jahre bei den Young Boys und wurde dabei zweimal Meister. Vor einem Jahr wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er trotz des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf mit 15 Treffern in 30 Spielen überzeugte und sich so das Aufgebot für die WM verdiente.

Dies könnte auch der Grund sein, dass Werder den Transfer noch nicht offiziell verkünden kann. Es dürften noch die medizinischen Checks ausstehen. (abu/sda)

Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
Cucurella unterschreibt bei Real Madrid
Spaniens Nationalspieler Marc Cucurella wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Wie die Königlichen am Montag mitteilten, haben sie mit dem Londoner Klub eine Transfereinigung erzielt.

Cucurella unterschrieb in Spaniens Hauptstadt einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum Sommer 2032. Gemäss Medienberichten beläuft sich die Ablösesumme für den 27-jährigen Aussenverteidiger auf 60 Millionen Euro.

Bei Chelsea hatte Cucurella erst im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach soll er ein Wunschspieler von Madrids neuem Coach José Mourinho sein. (car/sda/dpa)


Real Madrid schnappt sich wohl Spanien-Star – und Weltmeister als Mourinho-Assistent
Die Königlichen werkeln auf dem Transfermarkt fleissig weiter. Nach Ibrahima Konaté und Bernardo Silva, die sich angeblich schon mit Real Madrid einig sind, soll nun auch Chelseas Marc Cucurella im Anflug sein. Die Ablösesumme für den 27-jährigen Linksverteidiger, der derzeit mit Spanien an der WM weilt und schon beim Gewinn der Europameisterschaft 2024 unangefochtener Stammspieler war, belaufe sich gemäss übereinstimmenden Berichten auf insgesamt 60 Millionen Euro. Die beiden Klubs seien sich demnach einig, Cucurella würde somit rund fünf Millionen Euro weniger kosten als noch bei seinem Wechsel von Brighton zu Chelsea vor vier Jahren.

Ausserdem solle Trainer José Mourinho einen seiner Ex-Spieler als Co-Trainer erhalten: So werde der deutsche Weltmeister Sami Khedira den Staff des Portugiesen verstärken. (nih)

Marc Cucurella 🇪🇸
Alter: 27
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 1 Tore, 4 Assists
Derbaci von Aarau zum Meister
Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld mit dem 20-jährigen Dorian Derbaci vom FC Aarau. Der Schweizer U21-Nationalspieler unterschrieb mit dem Meister einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison, wie die beiden in den Transfer involvierten Klubs mitteilten.

Derbaci entwickelte sich beim FC Aarau in den letzten sieben Jahren zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei vier Tore. (ram/sda)
Dominik Schmid wechselt zu Salzburg
Der FC Basel verliert einen langjährigen Leistungträger: Dominik Schmid verlässt den Klub in Richtung Österreich. Der Verteidiger hat bei RB Salzburg einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Für den FCB bestritt Schmid 134 Pflichtspiele, gewann zwei Meistertitel und feierte einen Cupsieg.

Dominik Schmid 🇨🇭
Alter: 28
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 3 Tore, 5 Assists


ManCitys Bernardo Silva zu Real Madrid
Real Madrid und Präsident Florentino Perez machen Nägel mit Köpfen. Nach der Verpflichtung von José Mourinho als Trainer soll nun ein erster Star im Anflug sein: Bernardo Silva unterschreibt angeblich bei den Königlichen. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Der 31-jährige Portugiese spielte die letzten neun Saisons für Manchester City und entschied sich nun, den Verein nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu verlassen. Der offensiv vielseitig einsetzbare Silva gewann mit den Skyblues sechs Meisterschaften sowie die Champions League. (nih)

Bernardo Silva 🇵🇹
Alter: 31
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen
Dion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich
Dion Kacuri wechselt leihweise vom FC Basel nach Österreich zum SC Austria Lustenau. Wie der FCB am Donnerstag mitteilte, verfügen die Vorarlberger über eine Kaufoption.

Der 22-jährige Kacuri stiess im Februar 2024 von den Grasshoppers zu Basel und sammelte in der U21 und in der ersten Mannschaft Erfahrung. In der Saison 2024/25 war er an Yverdon-Sport ausgeliehen. Sein Vertrag bei Basel läuft noch bis im Sommer 2028. (riz/sda)

Dion Kacuri 🇨🇭
Alter: 22
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen
Sommer bei Ajax Amsterdam ein Thema
Ende Monat läuft der Vertrag von Yann Sommer bei Inter Mailand aus. Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt, hat sich der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter bereits von seinen Mitspielern verabschiedet. Die Zukunft von Sommer ist offen und es gibt bereits erste Gerüchte.

Wie die italienische Zeitung schreibt, wurde Sommer ein Platz bei Ajax Amsterdam angeboten. Die bisherige Nummer Eins des niederländischen Rekordmeisters Vitezslav Jaros kehrt nach einer Leihe zurück zum FC Liverpool. Seit 2023 steht Sommer bei Inter Mailand im Tor und erreichte mit den Italienern vor einem Jahr den Champions-League-Final.

Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37
Position: Torhüter
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 19 Spiele ohne Gegentor
Verteidiger Van Breemen von Basel nach Portugal
Der niederländische Verteidiger Finn van Breemen verlässt den FC Basel ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Der 23-Jährige wechselt in die höchste portugiesische Liga zu Famalicão.

Van Breemen war 2023 von seinem Jugendklub ADO Den Haag nach Basel gekommen und absolvierte in drei Saisons wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. Der Innenverteidiger wurde mehrere Male durch Verletzungen zurückgeworfen. (riz/sda)

Finn van Breemen 🇳🇱
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele,
José Mourinho ziemlich sicher zurück bei Real Madrid
Real Madrid hat am Dienstagabend die Trennung mit dem bisherigen Trainer Álvaro Arbeloa bekanntgegeben. Ziemlich sicher steht sein Nachfolger bereits fest. José Mourinho wird mit ziemlicher Sicherheit zu den Königlichen zurückkehren. Sein bisheriger Arbeitgeber Benfica Lissabon verkündete bereits, dass «The Special One» in die spanische Hauptstadt wechseln wird. Eine definitive Bestätigung von Real Madrid fehlt aktuell noch.
St. Gallen leiht Kleine-Bekel erneut aus
Der FC St.Gallen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Colin Kleine-Bekel zählen. Der deutsche Verteidiger wird für ein weiteres Jahr bis im Sommer 2027 vom VfL Bochum ausgeliehen, wie der Cupsieger am Dienstag mitteilte.

Kleine-Bekel stand bereits im letzten Halbjahr auf Leihbasis beim FCSG unter Vertrag. Dabei kam der 23-jährige Innenverteidiger zu 14 Einsätzen in der Super Super, wobei ihm ein Tor gelang. Im Cup spielte der frühere Junior von Borussia Dortmund im Halbfinal und Final. (sda)

Colin Kleine-Bekel 🇩🇪
Alter: 23
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 1 Tor


Fabio Grosso übernimmt Trainerposten in Florenz
Fabio Grosso trainiert nächste Saison die Fiorentina. Der frühere Aussenverteidiger unterschreibt beim 15. der letzten Serie-A-Saison einen Vertrag bis 2028, heisst es in einer Mitteilung der Fiorentina.

Zuletzt stand Grosso, der vor rund fünf Jahren einige Monate den FC Sion betreut hatte, bei Sassuolo unter Vertrag. Der 48-Jährige führte den Aufsteiger zum sicheren Klassenerhalt. (hkl/sda)

FC Basel verpflichtet Danique Stein als Trainerin
Der FC Basel verpflichtet Danique Stein als neue Trainerin für das Team aus der Women's Super League. Die 35-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre, wie der Klub mitteilt.

Stein ersetzt den Ende letzter Saison entlassenen Omar Adlani. Dieser hatte in den Playoffs einen folgenschweren Wechselfehler zu verantworten, der zum Viertelfinal-Out der Baslerinnen gegen St. Gallen am Grünen Tisch führte.

Mit Danique Stein übernimmt eine beim FCB bestens bekannte Baslerin das Frauenteam. Zwischen 2011 und 2017 bestritt die ehemalige Schweizer Nationalspielerin über 100 Partien für Rotblau und gewann mit dem FC Basel den Schweizer Cup. Später war sie als Cheftrainerin des Fanionteams tätig (2021/2022) und im Nachwuchsbereich tätig. (hkl/sda)

Van Persie bei Feyenoord entlassen
Robin van Persie ist nicht mehr Trainer von Feyenoord Rotterdam. Der frühere niederländische Internationale ist gemäss einer Medienmitteilung des Vereins freigestellt worden.

Der 42-jährige Van Persie hatte beim Meisterschaftszweiten der letzten Saison, bei dem der Schweizer Verteidiger Jordan Lotomba tätig ist, die Verantwortung für die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen. Sein Vertrag hätte auch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt. (nih/sda)
Liverpool verpflichtet Iraola als Cheftrainer
Der FC Liverpool hat den 43-jährigen Spanier Andoni Iraola als neuen Cheftrainer verpflichtet. Dies berichtete die BBC am Donnerstagabend. Der ehemalige Bournemouth-Manager tritt damit in die Fussstapfel von Arne Slot, von dem sich Liverpool erst kürzlich getrennt hat. (cpf)

Spanier Martinez neuer Trainer in Leverkusen
Bayer Leverkusen nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Spanier Carles Martinez folgt auf den freigestellten Dänen Kasper Hjulmand.

Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein hat er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung gestanden. Mit den Zuständigen in Leverkusen hat er sich auf eine zweijährige Zusammenarbeit geeinigt.

Hjulmand hatte das Amt im vergangenen September nach der Entlassung von Erik ten Hag übernommen. Der Niederländer musste den Posten nach lediglich zwei Monaten und nur zwei Bundesliga-Spielen wieder räumen. (car/sda)


YB übernimmt Chris Bedia nicht
Chris Bedia verlässt die Berner Young Boys. Der Verein hat die Option für die definitive Übernahme des Stürmers von Union Berlin nicht gezogen, wie YB am Mittwoch mitteilt.

Der 30-Jährige wechselte im Januar 2025 nach Bern und bestritt 67 Pflichtspiele, bei denen ihm 28 Tore gelangen. 23 davon erzielte er in der Meisterschaft, drei in der Europa League und zwei im Schweizer Cup.

Auch Lukasz Lakomy kehrt nicht nach Bern zurück. Der Pole, der bereits die zu Ende gegangene Saison leihweise bei Oud-Heverlee Leuven gespielt hat, wurde vom belgischen Verein definitiv übernommen.

Von verschiedenen Leihen zurück kehren hingegen Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith und Emmanuel Tsimba. (nih/sda)


Chris Bedia 🇨🇮
Alter: 30
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 22 Tore, 5 Assists

Thun zieht Kaufoption für Kastriot Imeri nicht
Der FC Thun zieht die Kaufoption für Kastriot Imeri nicht. Der Offensivspieler, der im August 2025 auf Leihbasis von den Young Boys nach Thun wechselte, stand in der abgelaufenen Meisterschaftssaison 19 Mal in der Startelf - sechs Tore und acht Assists gelangen dem 25-Jährigen dabei.

«Kastriot Imeri fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. Nach einer «Analyse der Gesamtsituation» hätten die Verantwortlichen des FC Thun entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Bei den Young Boys hat Imeri einen Vertrag bis 2027. (riz/sda)

Kastriot Imeri🇨🇭
Alter: 25
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 6 Tore, 8 Assists

Lugano verpflichtet Joel Bichsel
Der FC Lugano vermeldet seinen dritten Transfer in der Sommerpause. Die Tessiner verstärken mit Joel Bichsel die Verteidigung. Der 24-jährige Oltner kommt vom deutschen Drittligisten Saarbrücken und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der bei YB ausgebildete Bichsel, der Einsätze für das Schweizer U21-Nationalteam vorweisen kann, spielt in der Innenabwehr oder als linker Aussenverteidiger. Mit dem Kolumbianer Beckham Castro und dem Honduraner Dereck Moncada verpflichtete Lugano im Mai zwei Flügelspieler. (abu/sda)

Joel Bichsel 🇨🇭
Alter: 24
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 0,35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 1 Tor


Fabian Schär verlängert in Newcastle
Der Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär bleibt weiterhin bei Newcastle United. Der 34-Jährige verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis im Sommer 2027. Dies bestätigte der Premier-League-Klub am Dienstagnachmittag. Schär spielt seit 2018 für die Magpies, auch in der letzten Saison war er meistens Stammspieler, verletzte sich im Januar jedoch schwer. Aufgrund des Knöchelbruchs machte er seither kein Spiel mehr. (nih)

Fabian Schär 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor
Bologna hat neuen Trainer gefunden
Bologna hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der italienische Klub am Dienstag mitteiltt, wird künftig Domenico Tedesco an der Seitenlinie des Serie-A-Vereins stehen. Der 40-Jährige folgt auf Vincenzo Italiano, von dem sich Bologna kurz nach Saisonende trennte, und unterschrieb einen Vertrag bis im Juni 2028. Zuletzt war Tedesco vereinslos, nachdem der türkische Verein Fenerbahce ihn Ende April freigestellt hatte. Mit dem RB Leipzig, den er von 2021 bis 2023 trainierte, gewann er 2022 den deutschen Cup.

Ob der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler unter Tedesco auflaufen wird, wird sich zeigen. Der diesen Sommer auslaufende Vertrag wurde bis anhin noch nicht verlängert. Mit Simon Sohm spielte zuletzt ein zweiter Schweizer bei Bologna - der von Florenz ausgeliehene Mittelfeldspieler wechselte auf Leihbasis zum Verein. Bologna besitzt eine Kaufoption. (riz/sda)
Premier-League-Rekordspieler James Milner beendet Karriere
James Milner beendet nach 24 Saisons in der Premier League seine Karriere. Der in Leeds geborene 4