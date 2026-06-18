Der FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.
Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)
Aurelio Oehlers 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore
Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)
Aurelio Oehlers 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore