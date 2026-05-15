Manuel Neuer wird seine Karriere am Saisonende nicht beenden. Wie der Klub mitteilt, verlängert der 40-jährige Goalie seinen Vertrag bei Bayern München bis in den Sommer 2027.
Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020). Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten. (abu/sda)
Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020). Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten. (abu/sda)