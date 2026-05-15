bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Eishockey-WM: Das sagen Schweizer Fans vor dem Stadion

Video: watson/lucas zollinger

Heute startet die Eishockey-WM in der Schweiz! Das sagen die Fans vor dem Stadion

15.05.2026, 18:1115.05.2026, 18:11

Heute startet in der Schweiz die von den Fans lange ersehnte Eishockey-Weltmeisterschaft. Das erste Spiel für die Schweizer findet heute Abend um 20.20 Uhr statt und der Gegner heisst USA.

TeleZüri war bereits am Nachmittag in Zürich-Altstetten vor der Swiss Life Arena, um mit den ersten Fans zu sprechen, die dort bereits Stimmung machten. Und wollte wissen: Wie weit kommt die Schweiz in diesem Turnier? Und welchen Einfluss könnte die Affäre um Ex-Nati-Trainer Patrick Fischer auf den Schweizer Erfolg haben? Die Einschätzungen und Prognosen der Fans findest du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Alle Schweizer Spiele finden in der Swiss Life Arena statt. Mit den USA trifft die Schweiz direkt als Erstes auf die Titelverteidiger und Olympiasieger. Letztes Jahr besiegten die Amerikaner die Schweiz im Final und konnten damit den ersten WM-Sieg seit 1960 verbuchen. Nun kriegt die Schweiz ihre Revanche mit Heimvorteil auf eigenem Boden. Das Spiel ist ausverkauft.

Es wird bereits jetzt gespielt. Hier geht's zum Liveticker:

Liveticker
Spektakel zum Auftakt der Hockey-WM: Kanada schlägt Schweden mit 5:3

Die meisten der befragten Fans malen der Schweiz für diese WM gute Chancen aus. Obwohl die diesjährige Konkurrenz «zäh» und das Team «auch schon mal besser» gewesen sei, wie einer Fans analysierte, prognostizierten alle mindestens das Halbfinal.

Und was ist deine Prognose? Holt die Schweiz die Goldmedaille zu Hause? Schreib es uns in die Kommentare!

(lzo)

Mehr zur Eishockey-WM:

Weitere Eishockey-Videos:

Sportchef Ralf erklärt: Eishockey kurz & verständlich

Video: watson/emanuella kälin, ralf meile

Die Eishockey-Nati vor der Heim-WM: Rituale, Rechnungen & Rivalry

Video: watson/Elena Maria Müller

Das sind die Schweizer Eishockey-Spieler mit den meisten NHL-Spielen

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen wurden schon Eishockey-Weltmeister
1 / 11
Diese Nationen wurden schon Eishockey-Weltmeister

Kanada: 28 × Gold, 15 × Silber, 9 × Bronze; zuletzt Weltmeister: 2023.
quelle: keystone / pavel golovkin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreich gelingt an der Eishockey-WM das Unmögliche – Kommentatoren flippen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum der «goldene Druck» kein Problem ist
Bei der letzten Heim-WM (2009) erreichten die Schweizer nicht einmal das Minimalziel Viertelfinal. Nationaltrainer Ralph Krueger prägte den Begriff «Heimnachteil». 17 Jahre später ist alles anders und beim Maximalziel Weltmeister hat die Schweiz Heimvorteil.
«Druck» gehört zu den meistbemühten Begriffen im Sport. Und wenn ein Favorit scheitert, dann war der «Druck» zu gross. So wahr und klar. Da mag küchentischpsychologisch was dran sein. Aber meistens ist «Druck» eine wohlfeile Ausrede und Scheitern hat ganz andere Ursachen. Bei der nun anstehenden WM in der Schweiz gilt die Ausrede «Druck» nicht.
Zur Story