Video: watson/lucas zollinger

Heute startet die Eishockey-WM in der Schweiz! Das sagen die Fans vor dem Stadion

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Heute startet in der Schweiz die von den Fans lange ersehnte Eishockey-Weltmeisterschaft. Das erste Spiel für die Schweizer findet heute Abend um 20.20 Uhr statt und der Gegner heisst USA.

TeleZüri war bereits am Nachmittag in Zürich-Altstetten vor der Swiss Life Arena, um mit den ersten Fans zu sprechen, die dort bereits Stimmung machten. Und wollte wissen: Wie weit kommt die Schweiz in diesem Turnier? Und welchen Einfluss könnte die Affäre um Ex-Nati-Trainer Patrick Fischer auf den Schweizer Erfolg haben? Die Einschätzungen und Prognosen der Fans findest du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Alle Schweizer Spiele finden in der Swiss Life Arena statt. Mit den USA trifft die Schweiz direkt als Erstes auf die Titelverteidiger und Olympiasieger. Letztes Jahr besiegten die Amerikaner die Schweiz im Final und konnten damit den ersten WM-Sieg seit 1960 verbuchen. Nun kriegt die Schweiz ihre Revanche mit Heimvorteil auf eigenem Boden. Das Spiel ist ausverkauft.

Es wird bereits jetzt gespielt. Hier geht's zum Liveticker: Liveticker Spektakel zum Auftakt der Hockey-WM: Kanada schlägt Schweden mit 5:3

Die meisten der befragten Fans malen der Schweiz für diese WM gute Chancen aus. Obwohl die diesjährige Konkurrenz «zäh» und das Team «auch schon mal besser» gewesen sei, wie einer Fans analysierte, prognostizierten alle mindestens das Halbfinal.

Und was ist deine Prognose? Holt die Schweiz die Goldmedaille zu Hause? Schreib es uns in die Kommentare!

(lzo)

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