Nach nur einem halben Jahr beim Grasshopper Club Zürich verlässt Michael Frey den Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.
Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)
Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)
Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore