Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null