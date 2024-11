Es war ein erfolgreicher Mittwoch für Manchester United. Einerseits wurde der Ligacup-Achtelfinal gegen Leicester souverän 5:2 gewonnen. Andererseits konnte wohl eine Einigung mit dem neuen Trainer getroffen werden. So soll Ruben Amorim von Sporting kommen, die Ausstiegsklausel beträgt rund 12 Millionen Euro, doch müssen sich die Red Devils noch etwas gedulden. In Portugal läuft der Vertrag nämlich selbst nach dem Ziehen der Ausstiegsklausel 30 Tage weiter. So werde Amorim erst nach der Länderspielpause Mitte November übernehmen. Sein erstes Spiel an der Seitenlinie des englischen Rekordmeisters soll dann am 24. November in Ipswich sein. Bis dahin wird das Team weiterhin von Ruud van Nistelrooy betreut. (nih)

Bild: keystone