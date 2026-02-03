Nashville gelingt gegen St.Louis ein unglaubliches Comeback. Bild: keystone

Josi brilliert bei verrückter Nashville-Aufholjagd – Kurashev gibt Assist bei Niederlage

Nashville – St.Louis 5:6

Roman Josi (NSH), 4 Assists, 1 Schuss, 3 Blocks, 23:35 TOI

Pius Suter (STL), 1 Block, 1 Check, 17:37 TOI

Die Nashville Predators drehten in der NHL einen Vier-Tore-Rückstand und gewannen 6:5 gegen die St. Louis Blues. Mitverantwortlich für diese Wende war Roman Josi. Der Berner war bei vier Toren einer der Assistgeber und wurde für seine Leistung schliesslich als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Die Aufholjagd von Nashville begann im zweiten Drittel. Nachdem die Predators das 2:5 erzielten, gelang den Blues kein Treffer mehr. Damit punkteten die Predators im vierten Spiel in Folge. Pius Suter blieb bei den St. Louis Blues ohne Skorerpunkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – San Jose

Philipp Kurashev, 1 Assist, 3 Checks, 13:55 TOI

Wie Josi als Assistgeber auszeichnen konnte sich Philipp Kurashev. Dennoch unterlagen seine San Jose Sharks den Chicago Blackhawks deutlich 3:6. Die Partie in Chicago war zur Hälfte bereits entschieden. In der 31. Minute schoss Sam Rinzel bereits das 4:0 für die Hausherren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas – Winnipeg 4:3nV

Lian Bichsel (DAL), verletzt

Nino Niederreiter (WPG), 1 Schuss, 3 Checks, 12:29 TOI



Ebenfalls eine Niederlage einstecken mussten die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. In der Verlängerung verlor die Mannschaft auswärts gegen die Dallas Stars 3:4. Während Niederreiter keine Skorerpunkte gelangen fehlte Lian Bichsel bei den Stars weiter verletzt. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

