freundlich15°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Matej Stransky verlässt den HCD – Meister jetzt und nicht später

KEYPIX - Der Davoser PostFinance Top Scorer Matej Stransky laesst sich nach dem 4:3 gewonnenem Spiel und zum best Player gewaehlt vor der Fankurve feiern, im Eishockey Spiel der National League zwisch ...
Matrej Stransky spielt nur noch diese Saison beim HCD.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Matej Stransky verlässt den HCD – Meister jetzt und nicht später

Liga-Topskorer und Liga-Torschützenkönig Matej Stransky (32) kehrt nach dieser Saison aus familiären Gründen definitiv in seine tschechische Heimat zurück. Trotz Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison.
09.03.2026, 14:5709.03.2026, 14:57
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

HCD-Geschäftsführer Marc Gianola bestätigt ein entsprechendes Gerücht der NZZ. Zwar stehe Matej Stransky noch bis zum Ende der nächsten Saison beim HCD unter Vertrag. «Aber wir werden eine Lösung finden.» Er zeigt Verständnis für seinen Captain. Die Familie lebe seit anderthalb Jahren wieder in Tschechien.

Gratis wird Pardubice nicht zum besten Torschützen unserer Liga kommen. Marc Gianola sieht die Sache pragmatisch: «Gültige Verträge werden in der Regel durch die Zahlung einer Ablösesumme aufgelöst…». Da werde man schon eine Einigung finden. Und zwar im Sinne der Davoser: Ohne Freigabe ist ein Wechsel nicht möglich. Geld kann zwar Matej Stransky nicht ersetzen. Aber bei der Verpflichtung eines neuen Ausländers helfen.

Es gibt ab und an Spieler, die im Herbst ihrer Karriere vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren. Im Sommer 2024 hat beispielsweise Roman Cervenka – Captain seines Teams damals auch er – die Lakers ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages verlassen und ist in seine tschechische Heimat heimgekehrt. Die Welt ist deshalb nicht untergegangen. Die Lakers beenden diese Saison in der vorderen Tabellenhälfte auf Rang 7 und vor Zug. Spieler kommen und gehen, Klubs bleiben bestehen.

Und doch: Der HCD mit Matej Stransky ist nicht gleich wie der HCD ohne Matej Stransky. Die Chance zum ersten Titel seit der «Ära Arno Del Curto» (2015) ist mit dem tschechischen Leitwolf so gross wie noch nie. Meister jetzt! Die Liga ist im Umbruch und alle Titanen haben ihre grösseren und kleineren Sorgen.

Der Davoser Gregori Sciaroni jubelt mit dem Pokal im Playoff-Finalspiel der National League A zwischen den ZSC Lions und dem HC Davos am Samstag, 11. April 2015, im Hallenstadion in Zuerich. (KEYSTONE ...
2015 gewann der HC Davos letztmals einen Meistertitel.Bild: KEYSTONE

Die ZSC Lions tragen die Last des Ruhmes aus zwei Meisterschaften und einem Triumph in der Champions League. Der SCB sucht im Tabellenkeller nach seiner Identität und findet sie nicht. Zug entwickelt sich zügig zum SCB der Zentralschweiz. Gottéron war sowieso noch nie Meister. Lausanne ist bereits zweimal im Final gescheitert. Lugano ist zwar auf dem Weg zurück nach ganz oben, aber dort noch nicht angekommen und Servette ist wohl zu stark von seinen Ausländern abhängig.

Nur beim HCD geigt es diese Saison praktisch ohne taktische, spielerische oder sonstige Misstöne. Alles greift ineinander wie bei einem Präzisions-Uhrwerk und der erste Qualifikationssieg seit 2011 ist die logische Folge. Also gilt: Wenn jetzt nicht Meister, wann dann das nächste Mal? Das Timing passt: Arno Del Curto hat zuerst zweimal den Spengler Cup (2000, 2001) und dann den ersten Titel (2002) gewonnen. Josh Holden hat den Spengler Cup bereits zweimal geholt (2023, 2025). Nun ist die Zeit für eine Meisterfeier gekommen.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Der eingebürgerte Kanadier ist die Schlüsselfigur bei der HCD-Renaissance. Durch die Halbfinalqualifikation im letzten Frühjahr (4:0 im Viertelfinal gegen Zug) ist sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert worden.

Head Coach Josh Holden (HCD) im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos (HCD) und dem EV Zug (EVZ), am Dienstag, 27. Januar 2026, in der zondacrypto-Arena in Davos. (KEYSTONE/Gian Eh ...
Josh Holden wird wohl mindestens bis 2028 in Davos bleiben.Bild: keystone

So viel Verständnis Marc Gianola für die vorzeitige Vertragsauflösung mit Matej Stransky nach fünf Jahren beim HCD zeigt, so wenig wird er Musikgehör für eine vorzeitige Abwerbung von Josh Holden haben, seit 2023 HCD-Cheftrainer. Zugs Manager und Sportchef – aktuell Patrick Lengwiler und Reto Kläy – müssen sich mindestens bis im Frühjahr 2028 gedulden.

Mehr Eishockey-Geschichten:
Eismeister Zaugg
Ein Schweizer? Nein danke – oder eine Warnung für Thierry Paterlini
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Keine Flugreisen möglich: Irak beantragt eine Verschiebung der WM-Playoffs
Zum ersten Mal seit vierzig Jahren möchte sich die irakische Fussballnationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Allerdings gibt es wegen des Iran-Konflikts grosse logistische Probleme für die Iraker.
Der Krieg im Iran könnte auch zum grossen Problem für die Nationalmannschaft des Iraks werden. Die Iraker treffen Ende März in Mexiko entweder auf Bolivien oder Suriname und werden dann in einem entscheidenden Spiel um eines der letzten WM-Tickets spielen. Allerdings haben die Iraker nun einen Antrag gestellt, um die Partie zu verschieben.
Zur Story