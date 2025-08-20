Basel leiht Essiam nach Belgien aus +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt kurz vor Saisonbeginn und wechselt wie erwartet zum Ligue-1-Aufsteiger Paris FC. Der 35-jährige Goalie und Captain des Bundesligisten erhält bei den Franzosen einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie sein neuer Klub mitteilte.
Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Trapps Vertrag in Frankfurt hätte noch für die anstehende Saison Gültigkeit gehabt. Für Trapp ist es eine Rückkehr nach Paris. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt. Drei Jahre später kehrte der neunfache deutsche Internationale nach Frankfurt zurück und gewann mit den Hessen 2022 die Europa League. (abu/sda)
Kevin Trapp 🇩🇪
Alter: 35
Position: Torhüter
Marktwert: 2,50 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 26 Spiele, 10x zu null
