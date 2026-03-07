sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Tadej Pogacar gewinnt Strade Bianche nach Solofahrt

Sport-News

Pogacar gewinnt Strade Bianche nach langer Solofahrt +++ Kälin in den Sprint-Halbfinals

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
07.03.2026, 17:1107.03.2026, 17:11
Schicke uns deinen Input
avatar
Pogacar gewinnt Strade Bianche nach langer Solofahrt
Tadej Pogacar gewinnt zum vierten Mal nach 2022, 2024 und 2025 den italienischen Eintagesklassiker Strade Bianche. Damit ist der Slowene nun alleiniger Rekordhalter vor dem Schweizer Fabian Cancellara. Auch Jan Christen überzeugt. Pogacar zeigte in seinem ersten Rennen in dieser Saison, dass er nichts von seiner Dominanz verloren hat, und liess der Konkurrenz auf der anspruchsvollen Strecke über 203 km mit rund 64 km Schotterstrassen keine Chance. Der 26-Jährige griff knapp 80 km vor dem Ziel in Siena an und distanzierte den zweitplatzierten Franzosen Paul Seixas um eine Minute. Dritter wurde Pogacars mexikanischer Teamkollege Isaac Del Toro, Sechster der Schweizer Jan Christen, der ebenfalls für das Team UAE Emirates fährt.

Es war für Pogacar der 109. Sieg als Profi. Schon beim Triumph an der Strade Bianche 2024 hatte er mit einem Solo über 80 Kilometer beeindruckt. Sein Ziel ist es, alle grossen Rennen mindestens einmal gewonnen zu haben. Siege bei den Klassikern Mailand - San Remo (21. März) und Paris-Roubaix (12. April) fehlen noch in seinem Palmarès. Diese Lücken möchte er in diesem Jahr schliessen, wobei er 2026 vorhat, mehr auf seine Energie zu achten. Deshalb lässt er den Giro d'Italia aus. Bis zur Tour de France sei er an 16 Tagen im Sattel, das sei moderat, so Pogacar.

Kurz vor der entscheidenden Attacke von Pogacar hatte Jan Christen Tempo gemacht und dafür gesorgt, dass nur noch wenige Fahrer mithalten konnten. Der 21-jährige Aargauer unterstrich seine gute Form und erreichte das Ziel 2:07 Minuten nach Pogacar. Ende Januar hatte Christen die AlUla Tour, eine Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie, für sich entschieden. In der letzten Etappe der Andalusien-Rundfahrt belegte er ebenso den 2. Platz wie Ende Februar beim französischen Eintagesrennen Faun-Ardèche Classic. (pre/sda)
video: srf
Schweizer Sprinter verpassen das Podest knapp
Janik Riebli verpasste als Vierter im Skating-Sprint von Lahti das Weltcup-Podest nur um sieben Hundertstel. Auf der Zielgeraden wurde der Obwaldner noch vom Franzosen Jules Chappaz abgefangen. Vorne waren die Norweger Johannes Hösflot Klaebo und Lars Heggen enteilt. Es wäre für den Skating-Spezialist der dritte Weltcup-Podestplatz als Sprinter gewesen.

Auch Valerio Grond stand im Final. Er hielt sich wie in den Runden zuvor etwas zurück, um dann in der Abfahrt zum Ziel mit Schuss an den Konkurrenten vorbeizuziehen. Im Endlauf klappte diese Taktik nicht, Grond wurde Sechster. Der Bündner stand wie Riebli zum dritten Mal in dieser Saison im Final eines Weltcup-Sprints. (pre/sda)
Kälin erstmals in den Sprint-Halbfinals
Nadja Kälin überrascht weiterhin. Die zweifache Medaillengewinnerin der Olympischen Spiele stand in Lahti im Skating-Sprint erstmals in den Halbfinals. In der Vorschluss-Runde des Skating-Rennens wurde die Frau aus dem Engadin allerdings in der Zielkurve eingeklemmt und konnte nicht wie erhofft auf der Innenbahn ihre Endschnelligkeit unter Beweis stellen.

Nadine Fähndrich, Anja Weber und Alina Meier, die in der Qualifikation allesamt schneller unterwegs gewesen waren, blieben in den Viertelfinals hängen. Somit hat Nadine Fähndrich ihre Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel arg limitiert. Den Sieg holte sich die Weltmeisterin Jonna Sundling vor der Olympiasiegerin Linn Svahn. (pre/sda
Alpin-Snowboarder Caviezel wird Vierter
Der Alpin-Snowboarder Dario Caviezel belegte im Parallelslalom im tschechischen Spindlermühle Platz 4. Der Bündner war im Halbfinal am späteren Sieger Maurizio Bormolini gescheitert, im kleinen Final war mit Mirko Felicetti ein anderer Italiener schneller. Bei den Frauen sorgte Julie Zogg mit dem Vorstoss in die Viertelfinals für das beste Schweizer Resultat. (pre/sda)
Biathletin Meier in den Top 20
Lea Meier klassierte sich in Kontiolahti im Massenstart der Top 30 im 19. Rang. Die einzige Schweizerin im Feld war bis zur Rennhälfte sehr gut im Rennen. Bei ersten Stehend-Anschlag blieben jedoch drei Scheiben stehen. Das Rennen über 12,5 km gewann die Französin Julia Simon. (pre/sda)
Mehr Einsatzzeit als üblich für Capela
Clint Capela trug massgeblich zum 106:99-Sieg der Houston Rockets über die Portland Trail Blazers bei. Der Genfer stand 22 Minuten auf dem Parkett, sein Saisonschnitt liegt sonst bei zwölf Minuten.

Mit zwei Punkten blieb seine Ausbeute überschaubar, auch weil er zwei Freiwürfe vergab. Unter dem Korb lieferte er mit sechs Rebounds jedoch den gewohnt verlässlichen Beitrag. (hkl/sda)

Olten erster Playoff-Halbfinalist
Olten qualifiziert sich in der Swiss League als erstes Team für die Playoff-Halbfinals. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg im Thurgau holen sie sich den nötigen vierten Sieg.

Das in der Qualifikation als Siebter enttäuschende Olten machte gleich bei erster Gelegenheit den Sack zu und schaltete den Zweiten Thurgau mit 4:1 Siegen aus. Guillaume Asselin im ersten und Fadri Riatsch mit seinem ersten Playofftor im zweiten Drittel brachten die Gäste in Weinfelden 2:0 in Führung, Thurgau konnte in der Schlussphase nur noch verkürzen.

Die einzigen zwei aufstiegsberechtigten Teams La Chaux-de-Fonds und Visp verschafften sich mit 6:3-eimsiegen zwei Matchpucks für den Halbfinaleinzug. Die Neuenburger reagierten auf die 2:7-Klatsche am Dienstag in Chur und zwei Niederlagen in Folge. Visp gewann gegen Basel auch sein drittes Spiel zuhause im Wallis. In dieser Serie gab es bisher lauter Heimsiege.

Die Partie in Siders ging beim Stand von 3:3 in die Verlängerung. Sierre führt gegen die GCK Lions mit 3:1 Siegen und kann den Halbfinaleinzug ebenfalls klar machen.
Aarau kommt Vaduz näher
Eine Woche vor dem Direktduell verkürzt Aarau den Rückstand auf Leader Vaduz auf drei Punkte. Der FCA gewinnt gegen Etoile Carouge 3:0, während sich die Liechtensteiner und Rapperswil 0:0 trennen.

Die Aarauer konnten sich beim Gastspiel im Stade de la Fontenette einmal mehr bei Shkelqim Vladi bedanken. Der Stürmer des FC Lugano, der im Winter nach einem halben Jahr bei St. Gallen an den FCA ausgeliehen wurde, traf wie bereits in der Vorwoche gegen Rapperswil doppelt. Damit kommt der 25-Jährige in bislang sieben Einsätzen für die Aargauer auf sechs Tore.

Vaduz dagegen verpasste trotz klarer Feldüberlegenheit den vierten Sieg in Serie. Die Gäste fanden bis zum Schluss kein Rezept, um Cyrill Emch, den beim FC Basel ausgebildeten Torhüter der Rapperswiler, zu überwinden. Damit blieb die beste Offensive der Liga erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Treffer.

In einer Woche stehen sich Aarau und Vaduz im Aarauer Brügglifeld gegenüber. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison setzte sich jeweils das Heimteam knapp durch.
Deschwanden verpasst Podest um 0,5 Punkte
Der Schweizer Gregor Deschwanden verpasst beim in einem Durchgang ausgetragenen Weltcup-Springen von Lahti als Vierter das Podest nur um einen halben Punkt. So gut war der Olympia-Dritte von Predazzo von der Normalschanze im Weltcup seit Januar vor einem Jahr (4. bei der Vierschanzentournee in Innsbruck) nicht mehr klassiert.

Den Sieg hätte sich beim siebten Springen in Folge Domen Prevc gesichert, doch der Slowene wurde wegen eines um einen Zentimeter zu langen Skis disqualifiziert. So kam Olympiasieger Philipp Raimund zu seinem ersten Weltcupsieg. Dennoch steht Prevc bereits fünf Wettkämpfe vor Schluss als Sieger des Gesamtweltcups fest, da sein letzter verbliebener Konkurrent Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde. Prevc hat mit erst 26 Jahren und als zweiter Athlet nach Matti Nykänen die «Big Five» des Skispringens gewonnen: Olympiasieg, WM-Titel, Skiflug-WM-Titel, Vierschanzentournee und Gesamtweltcup. (riz/sda)


Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Thun vergibt Sieg im Spitzenkampf in letzter Minute – Basel schlägt GC dank Steigerung
Der FC Basel gewinnt daheim gegen die Grasshoppers mit 1:0. Der erste gefährliche Basler Abschluss landet in der 51. Minute gleich im Tor und sichert Trainer Stephan Lichtsteiner zum ersten Mal zwei Siege in Folge.
Zur Story