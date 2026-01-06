Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen.
Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung. Somit verpasst die defensive Verstärkung des aktuell Zehnten der Super League den ersten Meisterschaftsmatch des neuen Jahres am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne Sport. (riz/sda)
Marco Burch 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 550'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele