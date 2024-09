Der FC St. Gallen lässt Aussenverteidiger Isaac Schmidt ziehen. Der 24-jährige Westschweizer wechselt in die zweithöchste englische Liga zu Leeds United. Für die Ostschweizer bestritt Schmidt seit seinem Wechsel im Sommer 2021 von Lausanne-Sport 108 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore. Sein wertvollstes gelang dem Waadtländer am Donnerstag mit dem 1:0-Führungtreffer in Trabzon, womit er dem FCSG den Weg zum Erreichen der Ligaphase in der Conference League ebnete.



Über die Vertragsmodalitäten zum Transfer nach England haben die Verantwortlichen von Leeds und St. Gallen Stillschweigen vereinbart. «In wirtschaftlicher Hinsicht ist dies wohl der bedeutendste Transfer in der Geschichte unseres Klubs», liess sich Präsident Matthias Hüppi in der Mitteilung zitieren.



Schmidt unterschrieb in England einen bis im Sommer 2028 gültigen Vierjahresvertrag, wie sein neuer Klub mitteilte. Bei Leeds United wird Schmidt Teamkollege des früheren FCZ-Stürmers Wilfried Gnonto. Der Traditionsklub aus der nordenglischen Grafschaft Yorkshire strebt mit dem deutschen Trainer Daniel Farke den Aufstieg in die Premier League an. (nih/sda)



Isaac Schmidt 🇨🇭

Alter: 24 Jahre

Position: Linksverteidiger

Marktwert: 1,4 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 36 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Bild: keystone