Wie schwierig der Weg vom gefeierten Supertalent zum gestandenen Profi ist, musste schon mancher junge Fussballer erleben. Der nächste in dieser Reihe scheint Lorenzo Gonzalez zu sein. Der während Jahren bei Manchester City ausgebildete Genfer wird vom FC St.Gallen in die zweite tschechische Liga ausgeliehen. Sein neuer Verein trägt den klingenden Namen FK Ústí nad Labem, wobei wir nicht sicher sind, ob das wirklich der Name ist oder ob einfach jemand wild auf die Tastatur getippt hat.



Gonzalez stiess im Januar 2020 von Malaga zu den Ostschweizern. Dort schaffte er es nicht, sich durchzusetzen, wobei ihn auch ein Kreuzbandriss bremste. Ende Mai kam er in der Super League zu seinem einzigen, 22 Minuten kurzen Teileinsatz für den FCSG. Sein Vertrag bei den Grün-Weissen läuft noch bis Sommer 2023. (ram)



Lorenzo Gonzalez 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2021/22: Ohne Einsatz

Bild: keystone