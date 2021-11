Julian Alvarez ist in der argentinischen Meisterschaft bisher der Überflieger der Saison. Für River Plate brillierte der 21-Jährige mit 14 Toren und sechs Assists in 16 Partien, womit er die Torschützenliste klar anführt. Zudem durfte er in diesem Jahr die ersten fünf Länderspiele für Argentinien bestreiten.



All dies ist auch den Teams aus Europa nicht entgangen – zumal der Vertrag des Stürmers im nächsten Jahr ausläuft. Wie diverse italienische Medien berichten, soll eine ganze Reihe an europäischen Topteams Interesse an Alvarez zeigen – konkret werden unter anderem Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, die AC Milan, Juventus Turin, Tottenham und der FC Sevilla genannt. Juve soll gemäss «ESPN Argentina» bereits ein erstes Angebot abgegeben haben, wobei dieses von River Plate abgelehnt wurde. (dab)

Bild: keystone