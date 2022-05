Ousamne Dembélé wird wohl weiter beim FC Barcelona spielen. «Er will bleiben», sagte Barças Sportdirektor Mateu Alemany über den Transfer-Poker am Rande des 2:1-Siegs gegen Mallorca. Und die Katalanen seien bereit, alles zu geben, um den französischen Edeltechniker in Barcelona zu halten, so der Sportdirektor weiter. Beim Angebot sei man noch einen Schritt auf Dembélé zugegangen. Noch am Sonntagvormittag hatte es Berichte in Frankreich gegeben, wonach Paris St-Germain dem Flügelstürmer ein Mega-Angebot unterbreitet habe. PSG soll bereits einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt haben. Satte 17 Millionen Euro netto plus Handgeld sollen dem Dembélé geboten worden sein. (pre)



Ousmane Dembélé 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 29 Spiele, 2 Tore

Bild: keystone