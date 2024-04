In der Serie « Unvergessen » blicken wir am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Weil Australien in Ozeanien zwar praktisch konkurrenzlos ist, sich aber aufgrund der Regeln nicht auf direktem Weg für eine WM qualifizieren kann, tritt es 2006 in den asiatischen Fussballverband über. Seither bestreitet es die Qualifikation gegen Nationen dieses Kontinents. Und das mit Erfolg: Australien schafft die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2010, 2014, 2018 und 2022. Amerikanisch-Samoa dagegen liegt weiterhin auf den hintersten Rängen der FIFA-Weltrangliste.

Australien schafft beim 31:0 nicht nur den bis heute höchsten Länderspielsieg der Geschichte. Archie Thompson schiesst mit 13 Toren so viele wie vor ihm kein anderer Nationalspieler auf der Welt in einem einzigen Spiel.

Die Partie in Coffs Harbour und ihr Ausgang sind so kurios, dass das Resultat beim Schlusspfiff nicht zweifelsfrei feststeht. Auf der Anzeigetafel wird ein 32:0 angezeigt, doch eine Nachzählung und die Angaben des Schiedsrichters ergeben das gültige Resultat von 31:0.

Das Team von Amerikanisch-Samoa, rekrutiert aus etwas über 50'000 Bewohnern mehrerer Pazifik-Inseln, ist also gewarnt. Hinten dicht machen und vorne auf die lieben Götter hoffen, so lautet in etwa die Devise. Zehn Minuten lang geht diese Taktik auf. Dann brechen alle Dämme. Wirklich alle.

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2002 wird Australien allerhand Kanonenfutter vorgesetzt: Fidschi, Samoa, Tonga – alle drei höchstens im Rugby stark. Und dazu die letztklassierte Nation der FIFA-Weltrangliste: Amerikanisch-Samoa. Wie stark die Aussies sind, zeigt sich zwei Tage vor dem Spiel, als sie einen Rekord aufstellen. Tonga wird von Australien gleich mit 22:0 abgefertigt – so hoch hatten die Aussies noch nie gewonnen.

11. April 2001: Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss geht rein. Amerikanisch-Samoa tritt fast ausschliesslich mit Junioren gegen Australien an und kassiert die höchste Länderspiel-Niederlage in der Geschichte des Fussballs.

Trainer Marco Schällibaum brennt auf die Aufgabe bei GC: «Ich hatte Hühnerhaut»

Marco Schällibaum ist zurück bei GC – nicht mehr im Hardturm, sondern auf dem Campus in Niederhasli. Beim ehemaligen GC-Buben löst die Herkulesaufgabe beim abstiegsgefährdeten Traditionsklub Hühnerhaut aus.

Irgendwann sagt Marco Schällibaum am Mittwochnachmittag nicht ganz ernsthaft, aber wohl ehrlich: «Ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen.» Im Medienraum auf dem GC-Campus in der Zürcher Provinz ist wieder einmal Hochbetrieb. Das ist für den Rekordmeister kein gutes Zeichen. Es geht um das blanke Überleben in der Super League. Der Hoffnungsträger heisst Marco Schällibaum. Er soll den Zweitletzten der Tabelle in den verbleibenden sieben Spielen – oder einer allfälligen Barrage – vor dem Abstieg in die Challenge League retten.