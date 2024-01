Cristiano Ronaldo wird nach einer fantastischen Saison erstmals Weltfussballer

In der Serie « Unvergessen » blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Dabei beginnt das Jahr 2009 denkbar schlecht für den Portugiesen. In der Woche bevor er ausgezeichnet wird, baut er in Manchester auf dem Weg ins Training einen Unfall mit seinem nigelnagelneuen Ferrari. In Zürich sagt er dazu bloss: «Ich fühle mich perfekt. Besser als vor dem Unfall.»

Der Portugiese, bekannt als einer der seine Gefühle nicht zurückhält, verdrückt bereits auf dem Weg auf die Bühne erste Tränen. «Es ist in meinem Leben nicht viel Überwältigenderes passiert als diese Wahl», erklärt CR7 mit dem Pokal in der Hand.

Penis in Balenciaga-Socke könnte für russischen Rapper an der Kriegsfront enden

Weltrekord, Stars und Schweizer Gegner – die 14 spannendsten Fakten zur Handball-EM

Eröffnungsspiel mit Weltrekord, Titelfavoriten aus dem hohen Norden, die Schweizer Spiele und das Kader: Das sind die 16 wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Beginn der Handball-Europameisterschaft am Mittwoch in Deutschland.

Die Handball-EM in Deutschland startet am Mittwoch gleich mit einem Weltrekord. Wenn die Schweiz und Deutschland in Düsseldorf aufeinandertreffen, werden über 53'000 Fans vor Ort sein. So etwas gab es im Handball noch nie. Doch dazu weiter unten mehr.