In der Serie « Unvergessen » blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Sapporo 1972 wird auch zum bis dahin grössten Medienereignis des Schweizer Sportes. Nicht nur durch die Direktübertragungen des Schweizer Fernsehens. Es gibt wahrscheinlich über kein anderes Sportereignis – nebst den üblichen Olympiabüchern – so interessante Literatur. Und Adolf Ogi.

Aus dieser Rekognoszierung entsteht ein 64-seitiges Dossier, das später als «Geheime Kommandoakten» legendär wird. Die Schweizer sind 1972 dank Adolf Ogi mit ziemlicher Sicherheit die am besten vorbereitete Delegation.

Im Februar 1971 weilt eine Delegation mit klar umrissenen Aufgaben in Sapporo. Alle Strecken und Pisten werden gemessen, beschrieben, gefilmt und fotografiert. Dazu werden ausgedehnte Wachsversuche gemacht. Auch das Wetter und seine Tendenzen werden minutiös aufgezeichnet. Der Schnee und dessen Beschaffenheit wissenschaftlich untersucht. Die Funkverbindungen geprobt, die Unterkünfte und die Küche besichtigt.

Die Medien prägen 1972 den Spruch «Ogis Leute siegen heute». Adolf Ogi ist damals technischer Direktor des Skiverbandes und tatsächlich eine Schlüsselfigur. Heute ist es längst üblich, dass der Olympia-Austragungsort gründlich inspiziert wird. Doch das ist 1972 noch keineswegs so. Adolf Ogi organisiert den «Sapporo-Feldzug» generalstabsmässig, seine Olympia-Vorbereitung ist geradezu revolutionär.

Marie-Therese Nadig schlägt Annemarie Moser-Pröll in der Abfahrt um 0,32 Sekunden.

Noch acht Jahre zuvor hatte sich der Schweizer Sport auf dem Nullpunkt befunden: 1964 blieben 72 Sportler bei den Olympischen Spielen in Innsbruck ohne Edelmetall. Die ersten Winterspiele ohne Schweizer Medaille. Und nun gelingt nur acht Jahre später einer Delegation aus 52 Athleten der grösste Erfolg aller Zeiten.

Doch 1972 gewinnt die Schweiz viermal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze: Erneut Platz 3 im Medaillenspiegel. Diesmal hinter der Sowjetunion und der DDR. Und zudem holen die Schweizer erstmals in allen Ski-Disziplinen (Ski, Skispringen und Langlauf) Edelmetall. Diese Spiele gehen als «goldene Tage von Sapporo» in unsere Sportgeschichte ein.

1948 gewinnt die Schweiz bei den Olympischen Spielen in St.Moritz dreimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze und kommt hinter Norwegen und Schweden auf Platz 3 der Nationenwertung. Die Schweiz war durch den Krieg verschont geblieben und eines schien klar: Nie mehr würden wir so erfolgreich sein.

Gold und Silber in der Abfahrt: Bernhard Russi (rechts) und Roland Collombin werden gefeiert.

Gold und Silber in der Abfahrt: Bernhard Russi (rechts) und Roland Collombin werden gefeiert. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eine «Italienerin in Ketten» strapaziert die guten Beziehungen zwischen Orbán und Meloni

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Sein altes Team opferte ihn – dann explodierte der NBA-Star mit dem langen Namen plötzlich

Um einen etablierten Star zu holen, trennten sich die Los Angeles Clippers vom jungen Shai Gilgeous-Alexander. Doch plötzlich entwickelte sich der heute 25-Jährige zu einem der besten Spieler der NBA – und könnte für sein altes Team gar noch zum Spielverderber werden.

So ganz wohl fühlten sich die Verantwortlichen der Los Angeles Clippers nicht, als sie Shai Gilgeous-Alexander per Trade nach Oklahoma City verschifften. Schliesslich hatte der Basketballer in seiner ersten Profi-Saison ansprechende Leistungen gezeigt, weshalb er bei den Clippers hohes Ansehen genoss. Dennoch waren sie gezwungen, «SGA» im Sommer 2019 abzugeben.