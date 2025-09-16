Inters Meistermannschaft 1979/80.bild: wikipedia
Unvergessen
16. September 1979: Was für ein lascher Auftakt in die neue Spielzeit! In der Serie A mischen die Abwehrreihen vorzüglichen Beton an. In acht Spielen gibt es nur einen Sieger und insgesamt fallen bloss sechs Tore.
Italiens Fussball hat seit Jahrzehnten einen Imageschaden. Spätestens seit Helenio Herrera mit Inter Mailand in den 60er-Jahren den Catenaccio perfektioniert hat, gilt in unserem südlichen Nachbarland die Devise: Hinten muss die Null stehen.
Zwar hat sich dies in der Zwischenzeit geändert; heute fallen in der Serie A im Durchschnitt ähnlich viele Tore wie in England und Spanien. Doch im Herbst 1979 ist man von den 2,56 Toren pro Spiel in der Saison 2024/25 noch weit entfernt. In der 1. Runde fallen in acht Partien bloss sechs Tore und gleich in fünf Stadien müssen die Tifosi nach Hause, ohne einen Treffer gesehen zu haben:
- Ascoli – Napoli 0:0
- Avellino – Lazio 0:0
- Cagliari – Torino 0:0
- Fiorentina – Udinese 1:1
- Inter – Pescara 2:0
- Juventus – Bologna 1:1
- Perugia – Catanzaro 0:0
- Roma – Milan 0:0
Im Verlauf der Saison zieht die Torproduktion ein wenig an, doch sie bleibt mit 1,88 Toren pro Spiel bescheiden. Inter Mailand wird Meister, mit einem Torverhältnis von 44:25 in 30 Spielen. «Capocannoniere» wird mit 16 Treffern Juves Roberto Bettega.
Beppe und Franco Baresi im Mailänder Derby.bild: wikipedia
Zwei Baresi
Eine von Inters Stützen auf dem Weg zum Titel heisst Baresi. «Moment mal, der ist doch eine Milan-Legende!», denkst du bestimmt. Doch es gibt zwei Baresi. Während Franco Baresi seine ganze Karriere bei Milan verbringt und ein Superstar ist, absolviert sein Bruder Giuseppe «Beppe» Baresi fast 400 Spiele für den Stadtrivalen Inter und läuft 18 Mal für Italien auf.
Der «Totonero»-Skandal überschattet die Saison
In Erinnerung bleibt die Saison 1979/80 indes nicht wegen der Remis-Quote von 87,5 Prozent in der 1. Runde. Sondern vielmehr wegen des «Totonero»-Skandals. Mindestens 22 Protagonisten mehrerer Vereine haben Spiele verschoben, die AC Milan und Lazio Rom werden zwangsrelegiert.
Viele Akteure werden gesperrt, unter anderem werden Perugia-Stürmer Paolo Rossi drei Jahre aufgebrummt. Weil die Sperre später auf zwei Jahre reduziert wird, kann er bei der WM 1982 mit dabei sein – und Italien als Torschützenkönig zum Titel ballern.
So lief es den Schweizer Fussball-Nationalspielerinnen am Wochenende in ihren ausländischen Klubs.
Alisha Lehmann wechselte im Sommer von Juventus Turin nach Como und glänzte an diesem Wochenende im Serie A Women's Cup. Die 26-jährige Bernerin stand im Duell gegen Inter über die volle Distanz auf dem Platz und schoss in der 78. Minute den einzigen Treffer der Partie. Es war Lehmanns erstes Tor im Dress von Como – und gleich ein entscheidendes.
Man kann mit 41 Toren in 30 Spielen Meisterwerden.
Como erreiche Rang 9 mit lächerlichen 5 Saisonsiegen.
Kein Team gewann mehr als die Hälfte seiner Spiele.