Sportlerwahl als Politikum – Töfflobby will Aegerter auf Wahlliste sehen

In der Sparte MVP steht folgendes Sextett zur Wahl: Roman Josi (Eishockey), Kerstin Kündig (Handball), Alina Müller (Eishockey), Noel Ott (Beachsoccer), Lia Wälti (Fussball) und Granit Xhaka (Fussball). (ram/sda)

In der Kategorie Paralympische Sportler wird der Seriensieger Marcel Hug von Catherine Debrunner und Manuela Schär herausgefordert.

Als Trainer des Jahres in der finalen Ausmarchung stehen Union Berlins Erfolgscoach Urs Fischer, Nicolas Siegenthaler, der Privattrainer von Nino Schurter, und René Wyler, der Simon Ehammer zu einem Weltklasse-Athleten geformt hat.

Insgesamt werden in der TV-Gala sechs Awards vergeben. Als Team des Jahres nominiert sind das Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner nach EM-Silber, die Fussball-Nationalmannschaft der Männer nach der erfolgreichen WM-Qualifikation und die Mountainbike-Mixed-Staffel für den Gewinn des WM-Titels im Teamwettkampf.

Von den sechs nominierten Frauen kennen mit Lara Gut-Behrami (2016) und Mujinga Kambundji (2019) ebenfalls zwei das schöne Gefühl, als Sportlerin des Jahres auf die Bühne gerufen zu werden; Vorjahressiegerin Belinda Bencic schaffte es heuer nicht in die engere Auswahl.

Bereits zum 13. Mal nominiert ist Mountainbiker Nino Schurter. Der Schweizer Sportler von 2018 gewann in diesem Jahr sein zehntes WM-Gold und zum achten Mal den Gesamtweltcup. Mit Schwingerkönig Joel Wicki und dem aufstrebenden Zehnkämpfer Simon Ehammer sind auch zwei Neulinge dabei. Das Sextett komplettiert der Tessiner Schwimmer Noè Ponti, in diesem Jahr WM- und EM-Medaillengewinner.

Konkurrenz erhält Odermatt nicht zuletzt aus dem eigenen Lager. Als Olympiasieger in der Königsdisziplin Abfahrt bringt auch Beat Feuz eine hervorragende Referenz mit. Der 35-jährige Emmentaler steht schon zum sechsten Mal in der engeren Auswahl, den begehrten Award konnte er jedoch noch nie nach Hause nehmen.

Odermatt hat einen Traumwinter hinter sich und ist brillant in die aktuelle Saison gestartet.

Odermatt hat einen Traumwinter hinter sich und ist brillant in die aktuelle Saison gestartet. Bild: keystone

Warm anziehen muss sich am Sonntagabend vor allem die Konkurrenz der Schneesportler. Nicht weniger als vier Olympiasiegerinnen und zwei Olympiasieger der aus Schweizer Sicht überaus erfolgreichen Winterspielen von Peking haben es unter die zwölf Nominierten geschafft.

Wenn im Dezember der goldene Teppich in den Fernsehstudios in Zürich Leutschenbach ausgerollt wird, erscheinen die Schweizer Sportstars für einmal im Abendkleid oder Anzug statt im gewohnten Sportgewand.

Heute Abend entscheidet sich an den Sports Awards das Rennen um die Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres. Gesucht werden die Nachfolger von Belinda Bencic und Marco Odermatt.

