Diese 12 Schilder wollen wir gegen England von Schweizer Fans sehen

Das sind die Viertelfinals

Drei der vier Paarungen sind bekannt. Zunächst wird am Freitag der Gastgeber Deutschland hart gefordert. Ab 18 Uhr trifft die DFB-Auswahl in Stuttgart auf Spanien, das sich im Verlauf des Turniers als wohl stärkste Mannschaft präsentiert hat.



Um 21 Uhr steigt am Freitag der zweite Viertelfinal dieser EM, bei dem der Halbfinal-Gegner von Spanien oder Deutschland ermittelt wird. Frankreich trifft in Hamburg auf Portugal.



Am Samstag um 18 Uhr gilt es in Düsseldorf für die Schweiz ernst. Die Nationalmannschaft von Trainer Murat Yakin fordert England heraus, das im Verlauf dieses Turniers bislang keinen starken Eindruck hinterlassen hat.



Als möglicher Halbfinal-Gegner der Schweiz kommen noch vier Mannschaften in Frage, die ihren Achtelfinal heute austragen. Der Viertelfinal am Samstag um 21 Uhr lautet Rumänien/Niederlande – Österreich/Türkei.