Sport

Velo

Rad-Talent Remco Evenepoel meldet sich nach seinem Sturz aus dem Spital



Bild: keystone

Remco Evenepoel meldet sich nach Horror-Sturz aus dem Spital: «Mir geht es sehr gut»

Am Samstag ist der Belgier Remco Evenepoel bei der Lombardei-Rundfahrt fürchterlich gestürzt. Der 20-Jährige fuhr auf einer Brücke in die Mauer, flog von seinem Rad und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei hatte Evenepoel Glück im Unglück: Er zog sich «nur» einen Bruch des Beckens sowie eine Quetschung der rechten Lunge zu.

Am Montagabend meldete sich der Belgier erstmals seit seinem Horror-Sturz selbst wieder zu Wort. Aus dem Spitalbett wandte sich Evenepoel über Social Media an seine Fans und gab über seine momentane Verfassung Auskunft. «Es geht mir sehr gut im Moment», so der Belgier zu Beginn des Videos. Er sei mittlerweile in einem Spital in seiner Heimat, wo er weiterhin gepflegt werde.

Zudem dankte Evenepoel allen Helfern, die ihm seit dem Unfall zur Seite stehen. «Ich will mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, vom Moment des Sturzes an bis jetzt», so der Belgier.

Bild: keystone

Kein Einsatz mehr in diesem Jahr

Wenig überraschend erklärte Evenepoel daraufhin, dass seine Saison nach dem Sturz zu Ende sei. «Wir haben keinen Stress», so das Talent, «wir haben jetzt Zeit, um an einem guten Comeback zu arbeiten. Das Team und ich sind optimistisch und freuen uns schon auf die nächste Saison. Ich werde alles dafür tun, um ein besserer Fahrer zu werden als je zuvor.»

Zudem freute sich Evenepoel über die Unterstützung seiner Fans. Er habe derart viele Botschaften bekommen, dass er gar nicht auf alle reagieren könne, so sich der Belgier. «Aber ich sehe alle und fühle sie. Eure Unterstützung berührt mich wirklich und wird mir helfen.»



Remco Evenepoel gehört zu den grössten Talenten im Radsport. Der 20-Jährige gewann 2018 an der Junioren-WM sowohl das Einzelzeitfahren und das Strassenrennen, im letzten Jahr holte er an der WM der Profis die Silbermedaille im Zeitfahren. (dab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots Gibt es zu viele Mietvelos? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter