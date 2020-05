In weniger als 10 Stunden mit dem Velo auf den Mount Everest

«Alpe d'Hueb» nennen Rennvelofahrer den Aufstieg zur Hueb vor den Toren Winterthurs, in Anlehnung an die berühmte Alpe d'Huez. An diesem im Schnitt 9% steilen Anstieg führten die «Hills Angels» am Pfingstsonntag erstmals ein «Matterhorning» durch. Die Idee: Ein Anstieg wird so oft befahren, bis 4478 Höhenmeter erreicht sind – die Höhe des Matterhorns. Sieben Teilnehmer schafften dies bei zumeist nasskalten Bedingungen.

Auf die Spitze trieb es Ultra-Cyclist Daniel Schmidheiny. Er absolvierte sogar …