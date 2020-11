Sport

Velo

Die Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zu Jens Voigts Versuch, den Stundenweltrekord zu brechen



Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ein Mensch, ein Velo, eine Stunde

Die Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zu Jens Voigts Versuch, den Stundenweltrekord zu brechen

Am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr (im watson-Liveticker) wird Jens Voigt so kräftig in die Pedalen treten, wie wahrscheinlich nie zuvor. Der Deutsche will in Grenchen den Stundenweltrekord an sich reissen.

Wer ist dieser Jens Voigt eigentlich?

Er hat nie die Tour de France gewonnen, war nie Weltmeister und ist eigentlich vor ein paar Wochen in Pension gegangen. Trotz seiner 43 Jahre – just heute Mittwoch ist sein Geburtstag – werden ihm gute Chancen eingeräumt, den Stundenweltrekord zu knacken. Denn was Jens Voigt stets ausgezeichnet hat, ist sein unbändiger Kampfgeist. Der Deutsche schuf sich einen Namen als äusserst angriffslustiger Profi und fuhr so direkt in die Herzen der Fans. Legendär ist der Befehl an seine müden Beine, gewissermassen das Motto seiner Karriere: «Shut Up, Legs!» – «Haltet die Klappe, Beine, und arbeitet weiter!»

Einen Rekord hat er übrigens schon: 17 Mal bestritt Voigt die Tour de France – 14 Mal hat er sie auch beendet. Nur der Amerikaner George Hincapie und der Australier Stuart O'Grady bestritten das grösste Rennen der Welt ebenso oft.

Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wie lange braucht Jens Voigt für den Stundenweltrekord?

Natürlich 60 Minuten. Aber Jens Voigt ist für seine Fans der «Chuck Norris des Radsports» und deshalb ist es durchaus möglich, dass er die Stunde schneller absolvieren kann … Die Designer seines Velos jedenfalls rechnen bereits fest damit, wie die Aufschrift auf dem Rahmen verrät:

MT @ESPCyclingQueen If @thejensie gets bored during his #HourRecord he can still read what is written on his bike. pic.twitter.com/5cVORG5GfH — Eurosport (@Eurosport) 15. September 2014

Wie äussert es sich, wenn man der «Chuck Norris des Radsports» ist?

Mit Sprüchen, die Fans über Jens Voigt zusammentragen und die im Twitter-Account #JensVoigtFacts gesammelt werden. Ein Müsterchen?

«Es wird erwartet, dass sich Jens Voigt bei seinem Versuch, den Stundenweltrekord zu brechen, selber überrundet.»

Wer «The Jensie» lieber hören will, anstatt Sprüche über ihn zu lesen, dem sei diese Website ans Herz gelegt. Auf einem Soundboard können (englische) Aussagen von ihm abgespielt werden. Aussagen wie «Ich werde dafür bezahlt, anderen Schmerzen zuzufügen» oder «Mein Gott, was tue ich hier bloss? Sind die wahnsinnig?!»

Welche Marke muss er für den Rekord schlagen?

49,700 Kilometer. Das ist die Distanz, die der Tscheche Ondrej Sosenka im Sommer 2005 in Moskau innerhalb einer Stunde zurückgelegt hat.

Bild: EPA

Moment mal, der Rominger fuhr doch damals noch viel weiter!

Da erinnern Sie sich richtig. Der Schweizer Tony Rominger verbesserte den Stundenweltrekord im Herbst 1994 gleich zwei Mal, auf 55,291 Kilometer. Zwei Jahre später knackte der Brite Chris Boardman diese Marke, er legte in 60 Minuten 56,375 Kilometer zurück. Danach wurden allerdings Spezialräder verboten und diese Marken gelöscht. Boardman stellte danach auch mit den erlaubten Velos einen Weltrekord auf.

Wie sieht Voigts Velo aus?

Ziemlich «normal», ähnlich einem Zeitfahr-Velo auf der Strasse inklusive des aerodynamischen Lenkers. Beim Eingänger fehlen Bremsen, vorne und hinten sind Scheibenräder montiert. Voigt muss nach dem stehenden Start möglichst rasch den grossen Gang in Schwung bringen.

Bis in diesem Frühling waren für Weltrekordversuche nur noch herkömmliche Strassenvelos zugelassen. Dann änderte der Weltverband UCI das Reglement und erlaubte auch Zeitfahr- und Bahnvelos. Diese aerodynamischen Vorteile kommen Voigt zugute, ebenso seine Körpergrösse von 1,90 m, die eine für einen Rekordversuch günstigere Sitzposition zulässt, als sie ein kleinerer Fahrer hätte.

Warum fährt der Deutsche in Grenchen?

Das Velodrome wurde kompromisslos auf Schnelligkeit hin geplant. Für die 250 Meter lange und elf Meter breite Holzpiste wurden Fichten aus Finnland und Sibirien verbaut – also extrem hartes Holz. Einschüchternd sind die beiden Steilwandkurven: 7 Meter hoch, 46 Prozent steil.

Bild: KEYSTONE

Wieso hat Fabian Cancellara eigentlich nie versucht, den Rekord zu brechen?

Der Schweizer Zeitfahr-Olympiasieger ist laut seinem Manager stinksauer über den Versuch seines Teamkollegen. «Jens Voigts Rekordversuch wurde vom Team Trek hinter Fabian Cancellaras Rücken geplant», sagt Armin Meier im Blick. Der Berner hatte lange damit geliebäugelt, den Weltrekord an sich zu reissen. Doch als im Mai das Reglement überarbeitet wurde und andere Velos zugelassen wurden, raubte ihm dies die Motivation.

«Ich hätte mich der Geschichte stellen wollen», so Cancellara. Er hätte nur zu gerne die Bestmarke des «Kannibalen» Eddy Merckx gebrochen – auf einem Velo, das sehr ähnlich war wie dasjenige des Belgiers 1972. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht versucht sich Cancellara doch noch am Stundenweltrekord.

Bild: Tim De Waele/freshfocus

Die grosse Frage: Stellt Jens Voigt einen neuen Weltrekord auf?

Ja. Davon gehen zwei aus, die es wissen müssen: Ex-Weltrekordler Chris Boardman und Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins. «Es wird kein Spaziergang werden, aber er kann es schaffen», sagt Boardman, der einst Voigts Teamkollege war. «Er wird fahren, als gäbe es kein morgen, und erst dann aufhören, wenn man es ihm sagt.»

Bild: KEYSTONE

Wie geht es danach weiter?

Voigt wird nach seinem Rekordversuch wohl endgültig in Rente gehen. Doch die Jagd auf den Stundenweltrekord könnte wieder aufblühen. Darauf hofft zumindest der Weltverband UCI, der die Regeln aus diesem Grund modifiziert hat. Wiggins, möglicherweise Cancellara oder der seit einigen Jahren dominante Zeitfahrer Tony Martin (Deutschland) könnten sich ebenfalls daran versuchen. Den Stundenweltrekord zu besitzen, gilt schliesslich als die angesehenste Leistung im Radsport, da die Umstände immer gleich sind: ein Mensch, ein Velo, eine Stunde.

Bild: Tim De Waele/freshfocus

(Mitarbeit: Jürg Vollmer)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter